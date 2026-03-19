Ούρσουλα Άντρες: Σήμερα γίνεται 90 ετών και δηλώνει συντετριμμένη - 16 εκατομμύρια λίρες έκαναν «φτερά»

Η Ούρσουλα Άντρες έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο κορίτσι του Μποντ, στην ταινία του 1962 και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την σκηνή που έβγαινε ως Χάνι Ράιντερ από τον ωκεανό φορώντας μόνο ένα λευκό μπικίνι και έχοντας ένα στιλέτο στους γοφούς της.

Σήμερα - Πέμπτη 19 Μαρτίου - κλείνοντας τα 90 χρόνια, η ζωή της δείχνει πιο ταραγμένη από ποτέ, καθώς αντί να απολαμβάνει την καθημερινότητα που θα περίμενε κανείς στο σπίτι της στη Ρώμη, η ηθοποιός έχει βυθιστεί σε μια τρικυμία αφότου υπέβαλε ποινική μήνυση εναντίον του εκλιπόντος πρώην μάνατζέρ της τον Ιανουάριο. Ο Έρικ Φρέιμοντ - όπως είναι το όνομά του - φέρεται να έχασε 16 εκατομμύρια λίρες από την περιουσία της Ούρσουλα, με τη συνολική καθαρή της αξία να εκτιμάται σε 18 εκατομμύρια λίρες.

«Για οκτώ χρόνια με προσέγγιζαν. Μου έλεγαν ψέματα ανελέητα και εκμεταλλεύονταν την καλή μου θέληση και την εμπιστοσύνη μου, με δόλιο, ακόμη και εγκληματικό τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Υπολόγιζαν στην ηλικία μου. Είμαι συντετριμμένη» ανέφερε και αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ύπνου και έντονο άγχος. «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο, με σκοτώνει» δηλώνει στο Blick.

Φήμες μάλιστα, θέλουν τον πρώην μάνατζέρ της να έχασε 16 εκατομμύρια λίρες σε τυχερά παιχνίδια ή εξαιτίας μιας σειράς αμφισβητήσιμων συναλλαγών που δεν γνώριζε η ηθοποιός. Λέγεται ότι πραγματοποίησε μια σειρά από αγορές έργων τέχνης για λογαριασμό της, χωρίς τη συγκατάθεσή της, αλλά κανένα από τα έργα δεν έχει εκτεθεί ή παραδοθεί σε αυτήν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Έρικ ήταν στο παρελθόν ύποπτος για υπεξαίρεση της περιουσίας του κληρονόμου του οίκου Hermès, Νικολά Πουέχ και κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι τον περασμένο Ιούλιο ομολόγησε ορισμένες από τις κατηγορίες, ενώ δύο εβδομάδες αργότερα, αυτοκτόνησε και τα έργα τέχνης που φέρεται να αγόρασε με την περιουσία της Ούρσουλα αποκαλύφθηκε ότι ήταν στο όνομα της συζύγου του Έρικ, Καρολάιν, με σκοπό οι συναλλαγές να του παρέχουν ρευστότητα.