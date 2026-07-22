Ούτε η Πλεύση Ελευθερίας θα παραβρεθεί στη γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Ούτε η Πλεύση Ελευθερίας θα παραστεί στη γιορτή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σημειώνεται πως ούτε και πέρυσι είχε παραβρεθεί το κόμμα στην εκδήλωση, καθώς, όπως σημειώνει η πρόεδρός του, «όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται».

Αναλυτικά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της αποψινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τίτλο: «Σύνταγμα, Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη», δήλωσε: «Είναι αυτονόητο όπως και πέρυσι έτσι και φέτος και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξη πολιτειακού παράγοντα».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠτΔ κ. Παύλος Παπαδημητρίου της στέλνει απειλητικά μηνύματα και έμμεσες απειλές για τη δράση της ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Πρόσθεσε ότι αναμένει να δει τι θα πει ο κ. Τασούλας για αυτό το θέμα.