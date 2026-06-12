«Ούτε πατίνι δεν θα οδηγούσε με όσα έχει κάνει»: Ο Τσίπρας απαντά σε Μητσοτάκη για το «δίπλωμα»

«Ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με όσα έχει να κάνει». Αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου θέλοντας να απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις κανόνες και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει μοιράσει σε ημέτερους. Συνεπώς αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι είναι ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε και το δίλημμα των εκλογών. «Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος. Όταν δεν βγαίνει ο μήνας, όταν στις 20 του μήνα ο μισθός τελειώνει, αυτό δεν είναι σταθερότητα είναι στασιμότητα. Στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα».

«Στην πολιτική, όπως και στη ζωή δεν κερδίζεις πάντα. Κάποιες χάνεις, κάποιες κερδίζεις. Το θέμα είναι πως προχωράς μετά τις ήττες», τόνισε με δηκτικό τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε μια αποστροφή της ομιλίας του έκανε λόγο για «την αλαζονεία του κ. Μητσοτάκη απέναντι του με τις νίκες του παρελθόντος». «Η υποτίμηση του αντιπάλου είναι μέγα λάθος στην πολιτική. Και αυτό το έχω πληρώσει και εγώ. Είμαι παθών» είπε με αυτοκριτική διάθεση.

Κατά την εκτίμηση του «για πρώτη φορά δεν θα είναι μόνο η οικονομία το διακύβευμα αλλά και η ποιότητα της Δημοκρατίας», θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αναδείξει και το επίκεντρο της προεκλογικής περιόδου.

Οι πρώτες προτάσεις της ΕΛΑΣ

Καταθέτοντας μια σειρά μέτρων που θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του κόμματος του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε:

Το πρώτο μέτρο είναι η ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγοί στην Ε.Ε. Με μια προοδευτική πολιτική η ΔΕΗ θα πρέπει να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή.

Το θέμα της στέγης: Έχουμε σχεδιάσει ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων. Θα περάσουν όλα τα αναξιοποιήτα ακίνητα σε συμφωνία με τα funds να περάσουν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ώστε το Δημόσιο να δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη σε χαμηλή τιμή να αγοράσει αυτό που αγόρασαν τα funds.

Νέα πλατφόρμα για τη διαφάνεια. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή είναι αδύνατο να έχουμε αυτή την αδιαφάνεια που κυριαρχεί στη χώρα μας. Η διασύνδεση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να μας δώσει τον τρόπο να βγαίνει red flag για κάθε απευθείας ανάθεση, κάθε παρατυπία ώστε να μην μπορεί κανένας να κάνει την απάτη. Υπάρχει ο τρόπος αλλά λείπει η πολιτική βούληση.

Το θέμα της κακοποίησης του κράτους δικαίου, τα θέματα Δικαιοσύνης, η αίσθηση της αδικίας και του βάθους της διαφθοράς διαμορφώνουν ένα πλαίσιο… Βασικό διακύβευμα η οικονομία και αν θα μπορέσουμε να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά πιο ποιοτικής Δημοκρατίας.

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες: Ένα μέτρο με δημοσιογραφικό και κοινωνικό αντίκτυπο, το οποίο με δημοσιονομικό κόστος 200 εκατομμυρίων ευρώ θα εξοικονομεί περίπου 80 ευρώ μηνιαίως για κάθε πολίτη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μοντέλο εισαγωγής που θα δώσει ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να εισάγονται στα ΑΕΙ την ώρα που μόνο ένα στα 10 παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. μπορούν να περάσουν σήμερα στο Πανεπιστήμιο.

Ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο Ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς.

«Δεν πρόκειται να εισέλθω σε μια διαδικασία ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα στην προεκλογική περίοδο. Όσα θα ακούσετε πλέον από εμένα θα είναι συγκεκριμένες προτάσεις απολύτως κοστολογημένες με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας», τόνισε παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όχι στην Ελλάδα του Φραπέ και της Πόρσε»

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του πρωθυπουργού: «Είμαι εδώ για να ξεβολέψω λίγο τα πράγματα. Να καταθέσω προτάσεις και να πείσω τους πολίτες όχι με υποσχέσεις αλλά με προτάσεις. Μπορούμε να αλλάξουμε το συνθήκες. Όχι στην Ελλάδα του Φραπέ και της Πόρσε.

Οι δημοσκοπικές βελόνες είναι κολλημένες. Αν δεν ήταν, δεν θα είμαστε εδώ. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι εύκολη για τον κ. Μητσοτάκη, ας μην κάνει όνειρα», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Σήμερα θέλω να ασχοληθώ με το αύριο. Ποιες τομές και μεταρρυθμίσεις χρειάζονται για να πάμε εκεί.

Δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο της πολιτικής. Τα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη ζούμε το ίδιο φάρμακο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, πελατειακό κράτος, διαφθορά, ανισότητες, μια γενικευμένη αίσθηση ότι η ολιγαρχία κυβερνά και όλοι οι άλλοι είναι απ’ έξω.

Είμαι εδώ για να πείσω τους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τη χώρα. Αν συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο δεν υπάρχει διέξοδος. Αν αλλάξουμε πορεία μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που αξίζει να προσπαθήσουμε. Δεν είναι η Ελλάδα του φραπέ αλλά των ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο τους. Αν ενεργοποιήσουμε τη συλλογική συνείδηση και τον πατριωτισμό με τη θετική έννοια που υπάρχει σε αυτή τη φράση, να κάνουμε το καλό για την πατρίδα μας όχι να μισούμε τις πατρίδες των άλλων», συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.