Ούτε στην Άγκυρα τέτοια ικανοποίηση για τις δηλώσεις Τραμπ, την Τουρκία και τα F-35

Tρεις επιλογές είχε ο πρόεδρος Τραμπ για το θέμα των F35 έχοντας απέναντί του, τον Ταγίπ Ερντογάν.

Επιλογή πρώτη: «Δεν θα πάρεις ποτέ τα F35 πιστέ σύμμαχε Ταγίπ Ερντογάν γιατί... κάποιοι στην Ευρώπη - και όχι μόνο (βλέπε Νετανιάχου) - γκρινιάζουν».

Οπότε τσάμπα η υποδοχή, τα ξεκαρδιστικά γέλια στο αεροδρόμιο και τα πολλά εκατομμύρια που έχει αποφασίσει να επενδύσει ο πρόεδρος της Τουρκίας σε κάθε τι αμερικάνικο.

Επιλογή δεύτερη: Το καθαρό ναι, ειδικά μετά τη δεύτερη φάση της συζήτησης όπου ο πρόεδρος Τραμπ προανήγγειλε άρση των κυρώσεων στην Τουρκία (αυτών που ο ίδιος επέβαλε).

Επιλογή τρίτη: Ο πρόεδρος Τραμπ δίνει απλόχερα υποσχέσεις αλλά δεν αναλαμβάνει δεσμεύσεις. Το θέμα, εννοείται, πως είναι στις προτεραιότητες των ΗΠΑ αλλά θα εξεταστεί από τη διοίκηση του Λευκού Οίκου και πάντα σε συνάρτηση με τη στάση του Κογκρέσου.

Η Αθήνα, εξ΄ όσων αντιλήφθηκα, από κάποια συγκεκριμένα τηλεφωνήματα, δείχνει να υιοθετεί την τρίτη επιλογή. Οπότε καμία ανησυχία δεν εκφράζεται δημοσίως αν και αρκετοί στην πρωθυπουργική έδρα περιμένουν, ίσως, κάποιες περίεργες δηλώσεις επί του συγκεκριμένου κοιτώντας, προφανώς, προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Κατά τα άλλα, μεγάλη χαρά υπάρχει (στην Αθήνα) από τους «γνωστούς» για τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν. Τα social media γέμισαν περίεργες αναρτήσεις για τη... βεβαιότητα πώλησης F35 στον Ερντογάν, σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να θεωρηθεί κάπως... άβολο το γεγονός ότι στην Τουρκία, ώρες μετά από τη συνάντηση των δυο ηγετών, δεν υπήρξε ξεκάθαρη γνώμη για το εάν πήρε κάτι τελικά ή όχι, ο πρόεδρος Ερντογάν.

Προβλέπω ότι εντός ολίγων ωρών θα θεωρηθεί, ούτως ή άλλως, «υπεύθυνος» ο Μητσοτάκης για τα όποια deals κάνει στην τουρκική πρωτεύουσα ο πρόεδρος Τραμπ.