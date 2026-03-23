Ούτε στην Ελλάδα: Οι 8 αλλαγές προπονητών της Σεβίλλης σε 3,5 χρόνια – Οι «Έλληνες» μεταξύ αυτών

Ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί πλέον παρελθόν για τη Σεβίλλη, μετά από 32 επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας. Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας είχε ουσιαστικά παρθεί μετά την ήττα από τη Βαλένθια, αλλά επισφραγίστηκε επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου 2026.

Ο Αλμέιδα, που έχει περάσει και από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, είχε συνολικά στον πάγκο της Σεβίλλης 10 νίκες, 7 ισοπαλίες και 15 ήττες, με 43 γκολ υπέρ και 52 κατά. Στη βαθμολογία της LaLiga η Σεβίλλη βρίσκεται στην 16η θέση με 31 βαθμούς, μόλις τρεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο κύπελλο Ισπανίας, Copa del Rey, η ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των «32».

Η απομάκρυνση του Ματίας Αλμέιδα από τον πάγκο της Σεβίλλης δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνέχεια μιας περιόδου έντονης αστάθειας στον σύλλογο.

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC.



Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

Από τον Λοπετέγκι στον Αλμέιδα

Όλα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2022, όταν ο Χουλέν Λοπετέγκι απολύεται μετά από κακό ξεκίνημα στη σεζόν, με τη Σεβίλλη να βρίσκεται κοντά στη ζώνη υποβιβασμού και με ελάχιστες νίκες στο πρωτάθλημα. Η διοίκηση επιλέγει τον Χόρχε Σαμπαόλι, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη θητεία στο Πιθχουάν , αλλά μέσα σε περίπου πέντε μήνες δεν καταφέρνει να δώσει σταθερότητα, η ομάδα συνεχίζει να έχει προβλήματα και ο Αργεντίνος απολύεται.



Τον Μάρτιο του 2023 αναλαμβάνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε μια κίνηση ανάγκης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αλλάζει την εικόνα της ομάδας, την κάνει πιο συμπαγή και αποτελεσματική και την οδηγεί μέχρι την κατάκτηση του Europa League το 2023. Παρά την επιτυχία, το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν είναι κακό, με λίγους βαθμούς στις πρώτες αγωνιστικές της La Liga με αποτέλεσμα να απολυθεί τον Οκτώβριο του 2023. Στη συνέχεια ανέλαβε τον Ολυμπιακό, τον Φλεβάρη του 2024.

Η επιλογή που ακολούθησε ήταν ο Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2023, αλλά η παρουσία του ήταν αποτυχημένη. Σε διάστημα περίπου δύο μηνών, η Σεβίλλη δεν κατάφερε να κερδίσει στη La Liga, είχε κακή εικόνα και αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Απολύθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο/ ΑΠΕ ΜΠΕ

Μέχρι το τέλος της σεζόν 2023/24, την ομάδα ανέλαβε ο Κίκε Σάντσεθ Φλόρες, ο οποίος κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση. Η Σεβίλλη βελτιώθηκε αμυντικά, πήρε κρίσιμους βαθμούς και εξασφάλισε την παραμονή της χωρίς να μπλέξει περισσότερο, όμως δεν υπήρξε συνέχεια στη συνεργασία.



Το καλοκαίρι του 2024 ξεκινά ένα νέο project με τον Χαβιέ Γκαρθία Πιμιέντα, με στόχο πιο οργανωμένο ποδόσφαιρο και επιστροφή στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ομάδα παρουσιάζει αστάθεια, με σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και χαμηλή συγκομιδή βαθμών. Τον Απρίλιο του 2025 απολύεται, με τη Σεβίλλη μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις.



Για ακόμη μία φορά, μέχρι το τέλος της σεζόν, επιλέγεται μια γνώριμη λύση. Ο Χοακίν Καπαρός αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός, σε ρόλο διαχείρισης, οδηγώντας την ομάδα μέχρι το φινάλε χωρίς μεγάλες αλλαγές.



Το καλοκαίρι του 2025, η Σεβίλλη δίνει τα «κλειδιά» στον Ματίας Αλμέιδα, που προέρχεται από επιτυχημένη θητεία στην ΑΕΚ. Η λογική ήταν ένα πιο επιθετικό και έντονο ποδόσφαιρο, όμως η ομάδα δεν βρίσκει σταθερότητα, παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα και παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία. Τελικά, τον Μάρτιο του 2026 απομακρύνεται, κλείνοντας ακόμη έναν σύντομο κύκλο.



Συνολικά, μέσα σε 3,5 χρόνια, η Σεβίλλη άλλαξε οκτώ προπονητές, χωρίς να καταφέρει να χτίσει διάρκεια. Η μοναδική εξαίρεση ήταν η ευρωπαϊκή επιτυχία του 2023 με τον Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι, που όμως δεν είχε συνέχεια στο πρωτάθλημα.

8 entrenadores en 3 años y medio.



A Matías Almeyda le ha superado todo pero fue la apuesta de Antonio Cordón y Del Nido Carrasco.



Hace unos meses lo firmaron hasta ¡2028! con “total convencimiento”.



Están destrozando el Sevilla FC. pic.twitter.com/WrrpsnmnQi — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) March 23, 2026

Οι προπονητές και τα διαστήματα