Ούτε τα βραβεία Tony το έσωσαν: Γιατί το θρυλικό «Cats» κατεβαίνει πρόωρα στο Μπρόντγουεϊ

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της θεατρικής σεζόν 2025-2026 στο Μπρόντγουεϊ ρίχνει αυλαία πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το «Cats: The Jellicle Ball» θα παρουσιάσει την τελευταία του παράσταση στις 8 Αυγούστου στο Broadhurst Theatre, μόλις λίγους μήνες μετά την επίσημη πρεμιέρα του.



Η ανακοίνωση των παραγωγών προκάλεσε έκπληξη στον θεατρικό κόσμο, καθώς η παράσταση είχε εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πολιτιστικά γεγονότα της Νέας Υόρκης.



Η πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση των Zhailon Levingston και Bill Rauch μετέφερε το εμβληματικό μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ στον κόσμο της ballroom κουλτούρας της Νέας Υόρκης, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση στους χαρακτήρες και στην ιστορία των περίφημων Jellicle Cats.



Αποθέωση από κοινό και Tony Awards



Η νέα εκδοχή του μιούζικαλ γνώρισε εντυπωσιακή καλλιτεχνική αποδοχή ήδη από την πρώτη της παρουσίαση εκτός Μπρόντγουεϊ το 2024, ενώ η μεταφορά της στη μεγάλη θεατρική σκηνή συνοδεύτηκε από διθυραμβικές κριτικές.



Οι περισσότεροι θεατροκριτικοί υποστήριξαν ότι η ballroom αισθητική έδωσε για πρώτη φορά ουσιαστικό δραματουργικό υπόβαθρο στην ιστορία του «Cats», μετατρέποντας το έργο σε μια σύγχρονη αφήγηση για την κοινότητα, την αποδοχή και την αναγέννηση.



Η παραγωγή συγκέντρωσε σημαντικές διακρίσεις:

9 υποψηφιότητες στα Tony Awards 2026

3 βραβεία Tony

3 Drama Desk Awards

2 Outer Critics Circle Awards

3 OBIE Awards

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η βράβευση της Qween Jean, η οποία έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς γυναίκα που κέρδισε ανταγωνιστικό βραβείο Tony για τον σχεδιασμό κοστουμιών.



Στις παραστάσεις έδωσαν επίσης το «παρών» δεκάδες διάσημοι θεατές, μεταξύ των οποίων οι Whoopi Goldberg, Angela Bassett, Lin-Manuel Miranda, Neil Patrick Harris, Anna Wintour και Marc Jacobs.

Οι εισπράξεις δεν ακολούθησαν τον ενθουσιασμό



Παρά την καλλιτεχνική αναγνώριση, η οικονομική πορεία της παραγωγής δεν κατάφερε να διατηρήσει την ίδια δυναμική.



Την περίοδο των Tony Awards οι εβδομαδιαίες εισπράξεις ξεπέρασαν το 1 εκατ. δολάρια, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα υποχώρησαν σημαντικά, ενώ μειώθηκε και η πληρότητα του θεάτρου.



Η κάμψη αυτή οδήγησε τελικά τους παραγωγούς στην απόφαση να ολοκληρώσουν πρόωρα τον κύκλο των παραστάσεων, αρκετούς μήνες πριν από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η κληρονομιά του «Cats» συνεχίζεται



Παρά το πρόωρο τέλος, οι δημιουργοί εμφανίζονται ιδιαίτερα περήφανοι για το καλλιτεχνικό αποτύπωμα της παραγωγής.



Σε κοινή τους δήλωση, οι παραγωγοί Michael Harrison και Mike Bosner ανέφεραν ότι στόχος τους ήταν να παρουσιάσουν το «Cats» μέσα από μια νέα οπτική, φέρνοντας για πρώτη φορά την κουλτούρα του Ballroom στο επίκεντρο του Μπρόντγουεϊ.



Παράλληλα, η παράσταση θα καταγραφεί από το Theatre on Film and Tape Archive της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, ώστε να διατηρηθεί στο ιστορικό αρχείο και να είναι διαθέσιμη για μελλοντική μελέτη.

Ένα μιούζικαλ-σύμβολο που συνεχίζει να εμπνέει



Το Cats αποτελεί ένα από τα πιο επιδραστικά μιούζικαλ όλων των εποχών. Βασισμένο στο έργο του T. S. Eliot, έκανε πρεμιέρα το 1982 και παρέμεινε επί σχεδόν δύο δεκαετίες στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, γράφοντας ιστορία με περισσότερες από 7.400 παραστάσεις.



Η νέα εκδοχή The Jellicle Ball απέδειξε ότι ακόμη και ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του μουσικού θεάτρου μπορεί να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από μια τολμηρή καλλιτεχνική προσέγγιση. Ωστόσο, η πορεία της υπενθύμισε και μια διαχρονική αλήθεια του Μπρόντγουεϊ: ακόμη και οι μεγαλύτερες επιτυχίες χρειάζονται σταθερή εμπορική δυναμική για να παραμείνουν στη σκηνή.

Με πληροφορίες από People και ΑΠΕ- ΜΠΕ