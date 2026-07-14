Ούτε τώρα: Ξανά ισοπαλία μεταξύ Μαρινάκη - Αλαφούζου στις εκλογές της Stoiximan Super League

Για ακόμα μια φορά η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Stoiximan Super League δεν έβγαλε νικητή.

Η ΕΠΟ ψήφισε ξανά «λευκό» και δύο υποψήφιοι, Βαγγέλης Μαρινάκης, Γιάννης Αλαφούζος έλαβαν από 7 ψήφους.

Έναν χρόνο ο ένας, έναν χρόνο ο άλλος...

Η πλευρά της Ομοσπονδίας πρότεινε να μοιραστούν οι Αλαφούζος και Μαρινάκης την επόμενη διετία. Έναν χρόνο πρόεδρος ο ένας, έναν χρόνο πρόεδρος ο άλλος, όμως η πρόταση δεν έγινε δεκτή, με τους δυο άντρες να δείχνουν ανυποχώρητοι.

Πλέον, το καταστατικό μιλάει για διοίκηση πρωτοδικείου, πλην όμως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε βαρύ πλήγμα για τη Λίγκα. Οι ομάδες αναμένεται με πλειοψηφία λοιπόν να συμφωνήσουν πως θα χρειαστεί να γίνουν και τρίτες εκλογές, από τη στιγμή που ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο Μαρινάκης είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω.

Κλήρωση δίχως πρόεδρο

Σε δύο μέρες υπάρχει η κλήρωση για το επόμενο πρωτάθλημα. Την Πέμπτη (16/7) το απόγευμα έχει οριστεί η κλήρωση, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει ημερομηνία, πλην όμως θα γίνει (ίσως για πρώτη φορά) χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο της Super League. Παράξενο όσο και... παράλογο!



Πάντως, η επόμενη κλήρωση πιθανότατα θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Τι ψήφισαν οι ομάδες

Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν επτά ομάδες: ο Ολυμπιακός, η Καλαμάτα, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Αστέρας AKTOR, o Bόλος και ο Ατρόμητος.



Από την άλλη, υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά, ο Παναιτωλικός και ο Ηρακλής.