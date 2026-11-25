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Τα φάρμακα που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενδέχεται να έχουν μια απρόσμενη επίδραση στην ανδρική αναπαραγωγική υγεία.

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biomedicines και παρουσιάστηκε από το ScienceAlert στις 25 Νοεμβρίου, συνδέει τη χρήση φαρμάκων τύπου Ozempic με βελτίωση σε σημαντικούς δείκτες της ποιότητας του σπέρματος, καθώς και με αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης.

Η μελέτη εξετάζει τη δράση των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1, μιας κατηγορίας φαρμάκων στην οποία ανήκουν η σεμαγλουτίδη, η δραστική ουσία του Ozempic, και η λιραγλουτίδη, που κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Victoza.

Τα ευρήματα ανοίγουν ένα νέο πεδίο έρευνας γύρω από τη σχέση της απώλειας βάρους, του μεταβολισμού και της ανδρικής γονιμότητας. Οι επιστήμονες, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα ώστε τα συγκεκριμένα φάρμακα να προτείνονται ως θεραπεία για την υπογονιμότητα.

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Η μελέτη σε 108 άνδρες και οι αλλαγές στην ποιότητα του σπέρματος

Οι ερευνητές παρακολούθησαν άνδρες με παχυσαρκία ή/και διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με σεμαγλουτίδη ή λιραγλουτίδη για διάστημα 12 μηνών.

Αρχικά εντάχθηκαν στη μελέτη 161 άνδρες, ωστόσο 108 ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση και συμπεριλήφθηκαν στην τελική ανάλυση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν βελτίωση σε τρεις βασικούς δείκτες του σπέρματος:

Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων: Αυξήθηκε από 62,9 σε 86,7 εκατομμύρια ανά ml.

Αυξήθηκε από 62,9 σε 86,7 εκατομμύρια ανά ml. Προοδευτική κινητικότητα: Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνται προς τα εμπρός αυξήθηκε από 22,8% σε 38,4%.

Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων που κινούνται προς τα εμπρός αυξήθηκε από 22,8% σε 38,4%. Φυσιολογική μορφολογία: Το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με φυσιολογικό σχήμα αυξήθηκε από 3,14% σε 4,46%.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ποιότητας του σπέρματος και αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της ανδρικής αναπαραγωγικής λειτουργίας.

Αύξηση της τεστοστερόνης κατά περίπου 30%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή των ορμονικών επιπέδων των συμμετεχόντων.

Μετά από 12 μήνες θεραπείας, η μέση τιμή της ολικής τεστοστερόνης αυξήθηκε από 5,91 σε 7,74 nmol/L, δηλαδή κατά περίπου 31%.

Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση των επιπέδων οιστραδιόλης, μιας ορμόνης που σχετίζεται και με τον μεταβολισμό των ανδρογόνων.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι αλλαγές αυτές να συνδέονται με τη βελτίωση της μεταβολικής κατάστασης και την απώλεια βάρους. Η παχυσαρκία, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αυξημένο σπλαχνικό λίπος, έχει συσχετιστεί με ορμονικές διαταραχές και προβλήματα στην ανδρική αναπαραγωγική λειτουργία.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, το μέσο σωματικό βάρος των συμμετεχόντων μειώθηκε από περίπου 118,6 σε 99 κιλά μέσα σε έναν χρόνο.

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Γιατί οι επιστήμονες δεν μιλούν ακόμη για θεραπεία της υπογονιμότητας

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, η έρευνα έχει σημαντικούς περιορισμούς.

Πρώτον, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου που να λάμβανε εικονικό φάρμακο ή διαφορετική θεραπεία, ώστε να μπορεί να απομονωθεί η επίδραση των φαρμάκων GLP-1.

Δεύτερον, οι ερευνητές δεν μπορούν να προσδιορίσουν εάν οι αλλαγές στην ποιότητα του σπέρματος οφείλονται άμεσα στη φαρμακευτική αγωγή ή συνδέονται κυρίως με την απώλεια βάρους και τη βελτίωση του μεταβολισμού.

Επιπλέον, η βελτίωση των εργαστηριακών δεικτών δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι αυξάνονται οι πιθανότητες ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί.

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες, ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, με σαφή αξιολόγηση των πραγματικών αποτελεσμάτων στη γονιμότητα.

Ένα νέο πεδίο έρευνας για τα φάρμακα απώλειας βάρους

Η νέα μελέτη προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην επιστημονική διερεύνηση των φαρμάκων GLP-1, τα οποία έχουν ήδη αλλάξει σημαντικά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2.

Η πιθανή επίδρασή τους στην ανδρική αναπαραγωγική υγεία αποτελεί πλέον ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, ιδιαίτερα για άνδρες που αντιμετωπίζουν μεταβολικά προβλήματα και ορμονικές διαταραχές.

Προς το παρόν, πάντως, το μήνυμα των επιστημόνων είναι σαφές: η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος αποτελεί ένα ενθαρρυντικό εύρημα, όχι απόδειξη ότι το Ozempic μπορεί να αντιμετωπίσει την ανδρική υπογονιμότητα.

Πηγή: ScienceAlert