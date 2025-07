5 Ioυλίου. O Ozzy Osbourne χτυπημένος από τη νόσο του πάρκινσον βγαίνει στη σκηνή του Villa Park φορώντας τα αγαπημένα του μαύρα ρούχα, καθισμένος σε μια gothic πολυθρόνα για την τελευταία του συναυλία. Τον αποχαιρετισμό του προς τους 45.000 τυχερούς που εξασφάλισαν ένα εισιτήριο για το Back to the Beginning των Black Sabbath.

Δυο εβδομάδες αργότερα ο άνθρωπος που γέννησε το heavy metal και άλλαξε για πάντα την έννοια της συναυλίας πεθαίνει σε ηλικία 76 ετών βυθίζοντας στη θλίψη την παγκόσμια μουσική σκηνή και τους εκατομμύρια οπαδούς του. To momma i'm coming home γίνεται μέσα σε λίγες ώρες viral σε όλα τα social media.

Momma I'm coming home... —Ozzy Osborne 🦇 pic.twitter.com/usYRc43bd2 — Úrsula Iguarán 🧚‍♀️ (@UrsulaBethManzo) July 22, 2025

Ο «Πρίγκιπας τους Σκότους» νικήθηκε από τα μεγάλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια και έσβησε έχοντας δίπλα του την οικογένειά του στην έπαυλή του στο Buckinghamsire. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και τις οποίες επικαλείται η Daily Mail, o Οzzy σε συνεργασία με έναν άγνωστο συγγραφέα προετοίμαζε την βιογραφία του ενώ την ίδια ώρα η σύζυγός του Σάρον στα δωμάτια του σπιτιού έκανε τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να επιστρέψουν εκεί με τα παιδιά τους από την Καλιφόρνια όπου ζούσαν για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Πληροφορίες ήθελαν μάλιστα τον Οzzy να ετοιμάζει ειδικό ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της οικογένειάς του στη Μεγάλη Βρετανία και είχε βάλει στο πρόγραμμά του ακόμα και μαθήματα φωνητικής ώστε να ανταπεξέλθει στο project που είχε στο μυαλό του.

Μια σκληρή εφηβεία που γέννησε τρία μουσικά «διαμάντια»

Imago / Avalon.red

Ο John Michael “Ozzy” Osbourne γεννήθηκε στο βιομηχανικό Μπέρμιγχαμ, στις 3 Δεκεμβρίου του 1948. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια με πέντε αδέλφια και όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα εκείνο που θυμάται από τους γονείς του ήταν οι συνεχείς τσακωμοί για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.

Ο Ozzy δεν είχε αγάπη για το σχολείο το οποίο και παράτησε στα 15 του χρόνια. Προτίμησε να κάνει διάφορες περιστασιακές εργασίες πριν μπλέξει με την παρανομία σε ηλικία 18 ετών όταν και συνελήφθη μετά από διάρρηξη που είχε διαπράξει αρπάζοντας μια τηλεόραση και κάποια ρούχα. Οδηγήθηκε στη φυλακή για λίγους μήνες καθώς ο πατέρας του δεν είχει τη δυνατότητα - αρνήθηκε είπαν κάποιοι χρόνια μετά- να του πληρώσει την εγγύηση.

Imago / Avalon.red

O 20χρονος Ozzy αλλάζει τον τρόπο της ζωής του και αποφασίζει να καταπιαστεί με τη μουσική έχοντας κοινές ανησυχίες με τους συνομίλικούς του επίσης από το Μπέρμιγχαμ, Τony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler. To γκρουπ με σαφείς επιρροές από τους Βeatles θα ονομαστεί Earth αλλά πολύ γρήγορα το όνομα θα εγκαταληφθεί και θα δώσει τη θέση του στο Black Sabbath - εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία τρόμου του 1963.

Tα riffs είνα σκοτεινά, βαθιά και πολλές φορές ανατριχιαστικά με τον δεξιοτέχνη Tony Iommi o oποίος την τελευταία ημέρα εργασίας του σε ένα εργοστάσιο παραγωγής λαμαρινών χάνει δυο δάχτυλα από το δεξί του χέρι. Ένα ατύχημα που αργότερα θα αποδειχθεί σημαδιακό για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο εκτελούσε όλα τα riffs και τα solos.

Οι Black Sabbath με τον Ozzy μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια κυκλοφορούν τρια αξεπέραστα albums που μέχρι σήμερα παραμένουν σημείο αναφοράς για τη γέννηση του heavy metal και μετέπειτα της doom και gothic μουσικής σκηνής.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1970 κυκλοφορεί το ντεμπούτο album Black Sabbath το οποίο αρχικά δέχεται σφοδρές κριτικές ακόμη και για το εξώφυλλό του. Ο Ozzy όμως ξαφνιάζει τους πάντες με τη χροιά της φωνής του σε εμβληματικά κομμάτια όπως το N.I.B.

Λίγους μήνες αργότερα τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, οι Sabbath με τον Ozzy κυκλοφορούν το Paranoid. Ένα μοναδικό άλμπουμ με κομμάτια αναφοράς όπως το Iron Man, War Pigs και φυσικά το Paranoid, μια τρίλεπτη καταιγιστική σύνθεση που θα αποτελέσει «σημαία» για τους απανταχού οπαδούς του heavy metal.

Toν Ιούλιο του 1971 οι Sabbath κυκλοφορούν το Master of Reality - κατά πολλούς το καλύτερο τους άλμπουμ - και πλέον παίρνουν τη σφραγίδα του heavy metal. Tα φωνητικά του Ozzy γίνονται πιο βαθιά και τα riffs ακόμα πιο σκοτεινά.

Καταχρήσεις μπροστά και πίσω από τη σκηνή

Όπως ο ίδιος ο Ozzy έλεγε, ποτέ δεν θα έβαζε τα χρήματά του σε ένα στοίχημα για τον ίδιο και τη ζωή του λόγω των πολλών καταχρήσεων που έκανε σε πολλές φάσεις της καριέρας του. Η αγάπη του για το αλκοόλ τον οδήγησε το 1979 εκτός μπάντας λόγω ακραίων συμπεριφορών.

Και όμως εκείνη την δραματική και σκοτεινή περίοδο για τον ίδιο γνωρίζει την Sharon Arden τη γυναίκα που θα παντρευτεί αργότερα το 1982 και που για πολλούς είναι εκείνη που τον βοήθησε να φτάσει με ασφάλεια και στοργικότητα στην ηλικία των 76 ετών κάνοντας τεράστιες θυσίες προσωπικές και επαγγελματικές.

Imago / DeposiPhotos

H Sharon οδηγεί ξανά τον Ozzy στο δρόμο της επιτυχίας και αυτό παρά το γεγονός ότι ο ίδιος πολλές φορές ήταν κακοποιητικός απέναντί της. Όπως η ίδια έγραψε στη βιογραφία της, ο Ozzy όχι μόνο την είχε ληστέψει αλλά μια φορά προσπάθησε να τη σκοτώσει ενώ ήταν η αιτία για να διακόψει τις σχέσεις με τον πατέρα της για περισσότερα από 20 χρόνια. Η ίδια όμως δεν τα παράτησε ποτέ και οδήγησε τον Ozzy σε μια ονειρική σόλο καριέρα με albums όπως το Blizzard of Ozz, Diary of a Madman και Bark at the Moon.

Ο Οzzy με τους Black Sabbath άλλαξε για πάντα την έννοια των συναυλιών βάζοντας μια θεατρική χροιά σε όλα τα live οδηγώντας πολλές φορές τις καταστάσεις στα άκρα. Όπως το 1982 όταν σε μια συναυλία στην Αϊόβα κάποιος του πέταξε μια ψόφια νυχτερίδα στη σκηνή. Ο Ozzy την άρπαξε και τη δάγκωσε με αποτέλεσμα αργότερα να χρειαστεί να κάνει πολλά εμβόλια για να αποφύγει τη μόλυνση. Ο ίδιος έλεγε ότι δεν κατάλαβε ποτέ πως η νυχτερίδα ήταν αληθινή αλλά πίστεψε πως ήταν λαστιχένια...

Έγινε reality παρά τις αντιδράσεις

Imago / Capital Pictures

O εύθραστος χαρακτήρας του Ozzy και οι συνεχείς του ακραίες καταχρήσεις που τον οδηγούσαν συχνά - πυκνά σε κέντρα απεξάρτησης δεν εμπόδισαν το MTV το 2002 να βγάλει στον αέρα το reality με τον τίτλο The Osbournes το οποίο παρακολουθούσε τη ζωή του ίδιου της Sharon και των δυο παιδιών τους στην έπαυλή τους στην Καλιφόρνια.

Το τηλεοπτικό προϊόν γνώρισε απρόσμενη και τεράστια επιτυχία ενώ για πρώτη φορά οι οπαδοί των Black Sabbath αντιλήφθηκαν ότι ο «Πρίγκιπας του Σκότους» ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας με βαθιές ευαισθησίες, αστείρευτο χιούμορ και πολλές... παραξενιές.

Imago / Media Punch

Τα προβλήματα υγείας

Ο Ozzy μπήκε επτά φορές στο χειρουργείο για σειρά επίπονων επεμβάσεων όταν το 2003 στη διάρκεια των γυρισμάτων του reality είχε ένα τροχαίο με το όχημα ATV που οδηγούσε. Όπως έλεγε η Sharon το σωστικό συνεργείο που έφτασε στο σημείο του ατυχήματος έκανε ένα τραγικό λάθος: μετακίνησε αμέσως τον σοβαρά τραυματία Ozzy αντί οι διασώστες να περιμένουν το ελικόπτερο που θα τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Αργότερα ο Ozzy θα πέσει σε κώμα όπως η ίδια αποκάλυψε.

Το σοκ όμως ήρθε το 2020 όταν ο Ozzy αποκάλυψε ότι πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον. «Ελπίζω να μη με εγκαταλείψουν οι φαν μου, είναι το ναρκωτικό μου το να ξαναβρεθώ εκεί έξω» είπε σε αυτήν την συγκλονιστική συνέντευξη ο Ozzy έχοντας δίπλα του τη Sharon η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Back to the Beginning

Reuters

Και αυτό ακριβώς έπραξε ο Ozzy. Βγήκε για μια τελευταία φορά εκεί έξω. Και ήταν όλοι εκεί. Όλοι οι φίλοι του, μόνο μερικές από τις μπάντες που ενέπνευσε με τη δουλειά του. Από εκεί που ξεκίνησε. Εκεί επέλεξε να υποβάλει την τελευταία του υπόκλιση.

Το Villa Park υποδέχθηκε τον μεγάλο Ozzy, τους Black Sabbath με την πρώτη τους σύνθεση, μεγαθήρια όπως οι Slayer, οι Metallica, οι Pantera για να τιμήσουν τον πρωτοπόρο της metal σκηνής που έβαλε το όνομά του δυο φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, έχει το δικό του αστέρι στo Hollywood Walk Of Fame αλλά και πέντε βραβεία Grammy.



Imago / Dreamstime

O Ozzy έστω και αδύναμος να σταθεί στα πόδια του, έζησε και τραγούδησε με την ψυχή του στην τελευταία συναυλία του εκεί από όπου όλα ξεκίνησαν αφήνοντας μια τεράστια μουσική κληρονομιά δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα μια νέα κουλτούρα και ένα είδος μουσικής που μέχρι τις πρώτες νότες του Black Sabbath ήταν μάλλον άγνωστο.