Π. Ρούτσι: Τα ονόματα στον Άγνωστο Στρατιώτη δεν θα σβηστούν μέχρι τη δικαίωση των θυμάτων

Για μια «πράξη αντίστασης» έκανε λόγο ο Πάνος Ρούτσι, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία να γραφτούν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. «Θα είμαστε είμαστε εκεί έξω απέναντί τους και θα συνεχίσουν τα ονόματα να είναι εκεί στο Σύνταγμα, όχι μέχρι να σβηστούν, αλλά μέχρι να δικαιωθούν και οι 57 άγγελοί μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ρούτσι πρόσθεσε ότι τα ονόματα «δεν πρόκειται να σβηστούν μέχρι να έρθει η δικαίωση, μέχρι να μπει κι ο τελευταίος φυλακή».

Σχετικά με την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστο Στρατιώτη, ο κ. Ρούτσι τόνισε ότι «δεν μας φοβίζει, ας μας βάλουν μέσα, όλο τον λαό. Όπως δεν φοβήθηκα 23 ημέρες που ήμουν εκεί πέρα. Πρέπει να μάθουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπογραμμίζοντας: «Δεν μας πείθουν, γιατί μας είπαν ότι θα τα αφήσουν έτσι μέχρι να σβηστούν μόνα τους. Τα ονόματα δεν θα σβηστούν, κι αν σβηστούν, εμείς θα πάμε να τα βάψουμε».

Περιέγραψε και τον συμβολικό χαρακτήρα που έχει η αποτύπωση των ονομάτων στο συγκεκριμένο σημείο λέγοντας: «Συμβολίζει όλη την ιστορία των 2,5 χρόνων που περνάμε από την ημέρα που χάθηκαν οι άνθρωποί μας, γιατί έχουμε καταστραφεί. Συμβολίζει τη δικαίωση που περιμένουμε».