Παχυσαρκία: Νέο φάρμακο «λιώνει» το λίπος ακόμα και όταν η δίαιτα περιέχει ζάχαρη και λιπαρά

Μια νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο «παίκτη» στον έλεγχο του μεταβολισμού: το μαγνήσιο μέσα στα μιτοχόνδρια, δηλαδή στα ενεργειακά κέντρα των κυττάρων. Οι ερευνητές δείχνουν ότι όταν περιορίζεται η είσοδος μαγνησίου στα μιτοχόνδρια, ο οργανισμός φαίνεται να «επαναπρογραμματίζεται» μεταβολικά και να αντιστέκεται στην αύξηση βάρους, ακόμη και υπό συνθήκες ανθυγιεινής διατροφής.

Η έρευνα, που βασίστηκε κυρίως σε πειράματα σε ποντίκια, ανοίγει ένα νέο πεδίο για την κατανόηση της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, αλλά και για πιθανές μελλοντικές θεραπείες.

Ο ρόλος του μαγνησίου στα μιτοχόνδρια

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκεται ένα ειδικό «κανάλι» στα μιτοχόνδρια, που ονομάζεται MRS2 και επιτρέπει την είσοδο μαγνησίου στα κύτταρα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όταν αυτό το κανάλι δεν λειτουργεί σωστά ή μπλοκάρεται, ενεργοποιείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα παράγει και διαχειρίζεται την ενέργεια.

Για να το εξετάσουν αυτό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ποντίκια που δεν είχαν το συγκεκριμένο κανάλι (γενετική τροποποίηση) και τα συνέκριναν με φυσιολογικά ζώα. Και τα δύο γκρουπ τράφηκαν με «δυτικού τύπου» διατροφή, πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη, για μεγάλο χρονικό διάστημα — ένα μοντέλο που προσομοιάζει τη σύγχρονη διατροφή.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: τα φυσιολογικά ποντίκια πήραν βάρος και εμφάνισαν χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου, όπως συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Αντίθετα, τα ποντίκια χωρίς το κανάλι MRS2 παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό προστατευμένα. Δεν παρουσίασαν σημαντική αύξηση βάρους, είχαν λιγότερο λίπος στο ήπαρ και καλύτερη μεταβολική εικόνα συνολικά. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η διαφορά δεν οφειλόταν στο ότι τα ποντίκια έτρωγαν λιγότερο ή κινούνταν περισσότερο. Αντίθετα, φαινόταν να σχετίζεται με το πώς το σώμα τους «έκαιγε» ενέργεια. Τα πειράματα έδειξαν ότι τα ζώα με περιορισμένη πρόσληψη μαγνησίου στα μιτοχόνδρια είχαν υψηλότερη ενεργειακή δαπάνη και πιο ενεργό μεταβολισμό.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια σημαντική αλλαγή στον λιπώδη ιστό. Το «λευκό» λίπος —που αποθηκεύει ενέργεια— άρχισε να μετατρέπεται σε «καφέ» ή «μπεζ» λίπος, το οποίο καίει ενέργεια για παραγωγή θερμότητας. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως «browning», θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετική, καθώς συνδέεται με απώλεια βάρους και καλύτερη μεταβολική υγεία.

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός και το λίπος

Σε επίπεδο κυττάρου, οι ερευνητές εντόπισαν έναν βασικό μηχανισμό πίσω από αυτή την αλλαγή. Η μείωση του μαγνησίου στα μιτοχόνδρια φαίνεται να περιορίζει την έξοδο κιτρικού οξέος — ενός μορίου που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέου λίπους. Με απλά λόγια, το σώμα έχει λιγότερα «δομικά υλικά» για να αποθηκεύσει λίπος. Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται μια σημαντική πρωτεΐνη, η HIF-1α, που λειτουργεί σαν «διακόπτης» μεταβολισμού και ενισχύει διαδικασίες όπως την καύση γλυκόζης και λιπαρών οξέων, καθώς και την παραγωγή ενέργειας.

Οι επιστήμονες δεν έμειναν μόνο στη γενετική τροποποίηση. Δοκίμασαν και μια χημική ουσία, την CPACC, που μπλοκάρει το ίδιο κανάλι μαγνησίου. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια: τα κύτταρα είχαν μικρότερα λιποσταγονίδια, αυξημένη καύση ενέργειας και καλύτερη λειτουργία των μιτοχονδρίων.

Σε πειράματα σε ζώα, η χορήγηση της ουσίας αυτής οδήγησε σε μικρότερη αύξηση βάρους, βελτίωση της λειτουργίας του ήπατος και μείωση των επιπέδων κιτρικού οξέος στο αίμα. Παράλληλα, ενίσχυσε τη μετατροπή του λευκού λίπους σε «καφέ», υποδεικνύοντας ότι μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό σε πολλαπλά επίπεδα.

Μια πιθανή νέα θεραπευτική προσέγγιση

Παρά τις επιφυλάξεις, η μελέτη προσφέρει μια νέα οπτική: η ισορροπία μεταλλικών ιόντων —και όχι μόνο των θρεπτικών συστατικών— μέσα στα κύτταρα μπορεί να καθορίζει τον μεταβολισμό. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα σε ανθρώπους, θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για καινοτόμες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας και των μεταβολικών νοσημάτων.