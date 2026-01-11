ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ: «Αν δεν βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα»

Την απαίτηση να αναβληθεί ο προγραμματισμένος για την Τετάρτη (14/01) προημιτελικός Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ εάν δεν οριστεί ελίτ διαιτητής εξέφρασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αμέσως μετά το φινάλε των αναμετρήσεων της 16ης αγωνιστικής οι «ερυθρόλευκοι» με τοποθέτησή τους υποστήριξαν ότι ο Στεφάν Λανουά ετοιμάζεται να ορίσει Έλληνα ρέφερι στον προημιτελικό του Κυπέλλου, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία ακόμα πρόκληση.

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς απο τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο “αρχιδιαιτητής” να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».