ΠΑΕ Ολυμπιακός: Συνεχάρη την μπασκετική ομάδα για την πρόκριση στον τελικό

Ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Φενερμπαχτσέ και πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Το ποδοσφαιρικό τμήμα έδειξε έμπρακτα τη στήριξή της στη μεγάλη αναμέτρηση της μπασκετικής ομάδας με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά να δίνουν το παρόν στο T-Center.



Η ΠΑΕ έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στο μπασκετικό τμήμα της ομάδας μέσω post στα social media. Το μήνυμά της: «Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague! Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή».



Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή! — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 22, 2026