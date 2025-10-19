ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Μας στέρησαν τη νίκη - Πέναλτι στον Γερεμέγεφ και φάουλ πριν το 1-1 του Άρη»

Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις στο φινάλε του αγώνα με τον Άρη, θεωρώντας ότι στερήθηκε τη νίκη. Στην ανασκόπηση του ματς που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για καθοριστικά λάθη τόσο του διαιτητή όσο και του VAR.



Συγκεκριμένα, τονίζουν ότι στο 74ο λεπτό ο Γερεμέγεφ ανατράπηκε καθαρά μέσα στην περιοχή από τον Ρόουζ, χωρίς να υπάρξει καταλογισμός πέναλτι, ενώ μόλις ένα λεπτό αργότερα ήρθε η ισοφάριση του Άρη. Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» επισημαίνουν επίσης πως η φάση του 1-1 ξεκινά από επιθετικό φάουλ στον Τσέριν, το οποίο πέρασε απαρατήρητο.





Το match-report της πράσινης ΠΑΕ:

«Στο 74’ τόσο ο διαιτητής όσο και ο VAR, έκλεισαν τα μάτια σε καταφανέστατο πέναλτι-γκρέμισμα του Γερεμέγεφ απ’ τον Ρόουζ μέσα στην περιοχή του Άρη. Η παράβαση δεν καταλογίστηκε και στην επόμενη φάση οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν. Στο 75’ έπειτα από γύρισμα του Γιαννιώτα, κι αφού προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Τσέριν, που και πάλι δεν «είδαν» οι διαιτητές, ο Δώνης σκόραρε για το 1-1»