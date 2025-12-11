Πάει ακόμα... σχολείο και έχει ξεπεράσει τον Εμπαπέ: Ποιο είναι το νέο διαμάντι της Μπάγερν

Επιστροφή στις νίκες για την Μπάγερν Μονάχου, η οποία άφησε πίσω την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο την περασμένη αγωνιστική, κερδίζοντας με 3-1 την «ελληνική» Σπόρτινγκ στη Γερμανία, για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών για τους Βαυαρούς ήταν ο Λέναρτ Καρλ. ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ για την ομάδα του και κατάφερε να βάλει το όνομά του στην ιστορία του Champions League με χρυσά γράμματα. Και αυτό διότι σε ηλικία 17 ετών και 290 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε σε τρεις συνεχόμενους αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος ήταν 18 ετών και 113 ημερών όταν έκανε το ίδιο.

Ο Καρλ, έχει το «σουλούπι» του Μέσι καθώς έχει ύψος 1,67 ανακηρύχθηκε Παίκτης του Αγώνα, με την Ομάδα Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA να εξηγεί την απόφασή της ως εξής: «Αποτελούσε μια συνεχή επιθετική απειλή, δημιουργώντας ευκαιρίες και πετυχαίνοντας υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης πάσας παράλληλα με ένα γκολ, επιδεικνύοντας εξαιρετικό τεχνικό επίπεδο. Η ικανότητά του να δέχεται την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και να παίζει προς τα εμπρός έδειξε επίσης την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, ενώ επέδειξε αμυντική αξία μέσω των ανακτήσεων της μπάλας και της νίκης στο 55% των μονομαχιών του στο έδαφος».

⭐️🇩🇪 Lennart Karl becomes the youngest player ever to score in three consecutive UCL games. 3️⃣🚀



⚽️ Club Brugge

⚽️ Arsenal

⚽️ Sporting



17 years, 90 days old. pic.twitter.com/7ljs24nLWk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Θεωρούμενος ως ένας από τους πιο λαμπρούς νεαρούς στο γερμανικό ποδόσφαιρο, ο Καρλ, μόλις 17 ετών, εντυπωσιάζει συνεχώς τόσο με τη Μπάγερν, του όσο και με την εθνική του ομάδα. Με την τελευταία, με επτά γκολ σε μόλις 13 συμμετοχές με την U17 της Γερμανίας και ήδη υποψήφιος για το μέλλον στην ανδρική ομάδα της «Μάνσαφτ».

Ως επιθετικός μέσος που ξεχωρίζει είτε ως δεκάρι είτε ως δεξιός εξτρέμ, ο αριστεροπόδαρος Καρλ τράβηξε τα βλέμματα των σκάουτερ της Μπάγερν όταν ήταν μέλος της ακαδημίας της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και αποκτήθηκε από τους Βαυαρούς το 2022. Την περίοδο 2024/25, αγωνιζόμενος κυρίως με την U17 της Μπάγερν, ήταν ηγετική φιγούρα, σημειώνοντας 27 γκολ και 11 ασίστ σε μόλις 18 αγώνες. Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, προήχθη στην U19 για να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους παίκτες, ενώ παράλληλα προσκλήθηκε να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα. Σύντομα, κατάφερε να σκοράρει επτά γκολ σε εννέα συμμετοχές στο πρωτάθλημα για την U19, δείχνοντας ακόμη περισσότερο τις ικανότητές του.

Es una joya Lennart Karl del Bayern Múnich. Fascinante el talento y actitud que expone con solo 17 años en un grande y en partidos tan bravos.



El mundo fútbol va cada vez más rápido y los jóvenes están mejor preparados para saltarse etapas. Te acostumbras o vivirás del pasado. pic.twitter.com/Kvfsv6YITU — Santiago Bucaram López (@santiagobucaram) December 10, 2025

Πέρυσι, συμπεριλήφθηκε σε τρεις αναμετρήσεις της Μπάγερν στη Bundesliga και βρέθηκε στον πάγκο και στα δύο παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League με την Ίντερ. Η καλοκαιρινή κλήση για να ενσωματωθεί στην πρώτη ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ανέδειξε περαιτέρω την ταχεία ανάπτυξή του, με τον νεαρό να κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα έναρξης του τουρνουά κόντρα στην Auckland City FC.

Οντας μόλις 17 ετών ο Καρλο γράφει ιστορία φέτος στο Champions League, στρέφοντας όλα τα βλέμματα πάνω του και κερδίζοντας τα εύσημα από έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς της γενιάς του.