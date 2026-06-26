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Πάει για το «μπάμ» με Χουάντσο Ερνανγκόμεθ η Ρεάλ Μαδρίτης

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ψηλά στην λίστα της τον Χουάντσο του Παναθηναϊκού AKTOR.

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Αν και ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Χουάντσο Ερναγκόμεθ από τον Παναθηναϊκό, το ισπανικό «Encestando» κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, για να αποκτήσει τον φόργουορντ των «πρασίνων».

Πιο συγκεκριμένα το ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο νέος επικεφαλής της «βασίλισσας», Χουάν Κάρλος Σάντσεθ, «ψάχνεται» αρκετά στην μπασκετική αγορά αλλά το όνομα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ είναι αυτό που ξεχωρίζει ο Ισπανός επικεφαλής, καθώς θεωρεί πως η υπόθεση του παίκτη του «τριφυλλιού» είναι πιο προσεγγίσιμη από όσο ήταν νωρίτερα στην σεζόν.

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