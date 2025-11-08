Πάει... πίσω το Price Map: Αναβολή για τον ψηφιακό χάρτη με τις εμπορικές τιμές των ακινήτων

Σε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Price Map που θα καταγράφει τις εμπορικές τιμές των ακινήτων με βάση τα συμβόλαια αγοραπωλησιών προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω των τεχνικών εμποδίων. Το σύστημα αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την εφαρμογή του έως το τέλος του 2025.



Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης η νέα πλατφόρμα θα αντλεί δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης και ενοικίασης, καθώς και από φορολογικές δηλώσεις και Κτηματολόγιο και θα καταγράφει βασικά χαρακτηριστικά των ακινήτων: είδος, επιφάνεια, παλαιότητα, περιοχή και τίμημα πώλησης ή ενοικίασης, προσφέροντας μία αξιόπιστη και διαφανή εικόνα των τιμών της αγοράς σε όλη την επικράτεια.

Με την είσοδο τους στην εφαρμογή οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις αξίες των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Οι πληροφορίες, ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμες σε αγοραστές, πωλητές και ενοικιαστές, δίνοντας τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις καταγεγραμμένες τιμές των συμβολαίων µε αυτές που εμφανίζονται σε αγγελίες και μεσιτικά γραφεία. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή, ενώ ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα διευκολύνει την αναζήτηση πραγματικών τιμών συναλλαγών για ακίνητα σε όλη τη χώρα χωρίς να εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών.

Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

Έτσι κάποιος που ενδιαφέρεται να αγοράσει διαμέρισμα στα βόρεια προάστια της Αττικής, θα επιλέγει την περιοχή και θα εισάγει τα κριτήρια για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που τον ενδιαφέρει όπως για παράδειγμα κατοικία, διαμέρισμα, όροφος, πρόσοψη, έτος κατασκευής.



Τα επίπεδα πρόσβασης των πολιτών στην πλατφόρμα θα είναι τριών κατηγοριών:

Δωρεάν πρόσβαση για όσους επιθυμούν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους, µε δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και διαχρονικής αξίας. Με αντίτιμο για χρήστες που επιθυμούν λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν αγορές ή πωλήσεις. Επαγγελματική πρόσβαση για μεγάλους επενδυτές, τράπεζες και μεσιτικά γραφεία, παρέχοντας αναλυτικά δεδομένα και στρατηγικές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το Price map σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί και στα ενοίκια δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για τα ενοικιοστάσια σε κάθε περιοχή ενώ η νέα πλατφόρμα αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο για την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις αγοραίες τιμές και το κλείσιμο της ψαλίδας.