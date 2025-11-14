Πάει στην ΠΑΣΠ, δεν πάει στον Τσίπρα

Στα «πικάντικα» του (παρά)πολιτικού ρεπορτάζ των ημερών εντάσσεται το θέμα με τις προσκλήσεις που θα στείλει ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του στις 3 Δεκεμβρίου.

Αφ’ ενός σε ποιους και αφ’ ετέρου ποιοι θα ανταποκριθούν. Η περιέργεια γίνεται μεγαλύτερη για το αν θα καλέσει προσωπικότητες από το ΠΑΣΟΚ πχ τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος έχει παραστεί στο παρελθόν σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα, αλλά αυτό είχε γίνει πολύ καιρό πριν, όταν δεν υπήρχε ούτε βιβλίο ούτε οι σκέψεις για κόμμα. Για να προλάβω σενάρια και λοιπούς συνειρμούς, ο κ. Παπανδρέου στην παρούσα φάση ακόμη και πρόσκληση να λάμβανε (κάτι που δεν το ξέρω), δε νομίζω ότι θα ανταποκρινόταν. Πάντως το σχεδόν βέβαιο είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα πάει, διότι θα λείπει εκτός Ελλάδας.

Κλείνω την παρένθεση και έρχομαι στο σήμερα για να ενημερώσω ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ομιλητής σε επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει η ΠΑΣΠ Νομικής Αθηνών με θέμα: «Εθνική Κυριαρχία και Σύνταγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει», (στις 17:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων).

Στο πάνελ θα βρίσκονται επίσης ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλείας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου ΠΑΠΕΙ και ο Νίκος Σημαντηράς, επίκουρος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική ΕΚΠΑ.

Ενδιαφέρουσα εκδήλωση από κάθε άποψη, η διοργάνωση, το θέμα, το διακομματικό πάνελ, η συγκυρία…

Τολμώ να πω, δεν χάνεται ο ΓΑΠ ως προσκεκλημένος της φοιτητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ…