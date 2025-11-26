Πάφος- Μονακό 2-2: Το πίστεψε, το πάλεψε και πήρε πολύτιμο βαθμό στο 88'

Η Πάφος βρέθηκε δύο φορές να κυνηγάει στο σκορ απέναντι στη Μονακό, αλλά κατάφερε να αντέξει και με γκολ στο 88ο λεπτό πήρε έναν πολύτιμο βαθμό (2-2) στην αναμέτρηση στην Κύπρο, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Μονακό, που άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Με όμορφο συνδυασμό, ο Ακλιούς πάσαρε στον Μιναμίνο, ο οποίος έκανε το 1-0.

Στο 19’, ο Νταβίντ Λουίζ με εκπληκτική κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα (1-1), σκοράροντας για πρώτη φορά στη διοργάνωση μετά από οκτώ χρόνια. Ωστόσο, στο 26’ ένα τραγικό λάθος του Μιχαήλ έδωσε την ευκαιρία στον Μπαλογκάν να γράψει το 2-1. Στο 49’, ο γκολκίπερ της Πάφου κράτησε ζωντανή την ομάδα του με μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Μπαλογκάν.

Η Πάφος πίεσε έντονα στα τελευταία λεπτά και στο 88’ ήρθε η ισοφάριση: μετά από σέντρα του Ορσίτς, ο Σαλισού με κεφαλιά σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.