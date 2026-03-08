Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες ο βιασμός δεν αντιμετωπίζεται ως έγκλημα

Από την προστασία κατά της έμφυλης βίας έως την ίση αμοιβή, οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν άνισες έναντι του νόμου, καθώς η ατιμωρησία για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους εξακολουθεί να υφίσταται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες.

Με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες (UN Women) εκπέμπει παγκόσμιο συναγερμό: Τα συστήματα δικαιοσύνης που αποσκοπούν στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου απογοητεύουν τις γυναίκες και τα κορίτσια παντού. Οι γυναίκες παγκοσμίως κατέχουν μόνο το 64% των νόμιμων δικαιωμάτων των ανδρών, εκθέτοντάς τες σε διακρίσεις, βία και αποκλεισμό σε κάθε στάδιο της ζωής τους.



Αυτό είναι ένα από τα ευρήματα της έκθεσης του νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Διασφάλιση και Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για Όλες τις Γυναίκες και τα Κορίτσια». Η ίδια έκθεση αποκαλύπτει ότι σε περισσότερες από τις μισές χώρες του κόσμου – το 54% – ο βιασμός εξακολουθεί να μην ορίζεται με βάση τη συναίνεση, πράγμα που σημαίνει ότι μια γυναίκα μπορεί να πέσει θύμα βιασμού και ο νόμος ενδέχεται να μην τον αναγνωρίζει ως έγκλημα. Ένα κορίτσι μπορεί ακόμη να εξαναγκαστεί σε γάμο, βάσει της εθνικής νομοθεσίας, σε σχεδόν 3 στις 4 χώρες. Και στο 44% των χωρών, ο νόμος δεν επιβάλλει ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν ακόμη να αμείβονται νόμιμα λιγότερο για την ίδια εργασία.



«Όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια στερούνται δικαιοσύνης, η ζημιά υπερβαίνει κατά πολύ κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Η εμπιστοσύνη του κοινού διαβρώνεται, οι θεσμοί χάνουν τη νομιμότητά τους και το ίδιο το κράτος δικαίου αποδυναμώνεται. Ένα σύστημα δικαιοσύνης που απογοητεύει τον μισό πληθυσμό δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τηρεί καθόλου τη δικαιοσύνη», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, Σίμα Μπαχούς.

Ψηφιακή βία

Καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις κατά των μακροχρόνιων δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών επιταχύνονται, τροφοδοτούμενες από μια παγκόσμια κουλτούρα ατιμωρησίας, που εκτείνεται από τα δικαστήρια έως τους διαδικτυακούς χώρους και τις συγκρούσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Οι νόμοι ξαναγράφονται για να περιορίσουν τις ελευθερίες των γυναικών και των κοριτσιών, να φιμώσουν τις φωνές τους και να επιτρέψουν την κακοποίηση χωρίς συνέπειες. Καθώς η τεχνολογία ξεπερνά τη ρύθμιση, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν αυξανόμενη ψηφιακή βία σε ένα κλίμα ατιμωρησίας όπου οι δράστες σπάνια λογοδοτούν. Σε συγκρούσεις, ο βιασμός συνεχίζει να χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου, με τις αναφερόμενες περιπτώσεις σεξουαλικής βίας να αυξάνονται κατά 87% σε μόλις δύο χρόνια.



Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δείχνει επίσης ότι η πρόοδος είναι εφικτή: το 87% των χωρών έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία και περισσότερες από 40 χώρες έχουν ενισχύσει τη συνταγματική προστασία των γυναικών και των κοριτσιών την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν. Οι μεροληπτικοί κοινωνικοί κανόνες - το στίγμα, η ενοχοποίηση των θυμάτων, ο φόβος και η πίεση της κοινότητας - συνεχίζουν να φιμώνουν τα θύματα και να εμποδίζουν τη δικαιοσύνη, επιτρέποντας ακόμη και στις πιο ακραίες μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της γυναικοκτονίας, να μένουν ατιμώρητες. Η πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη εμποδίζεται επίσης από καθημερινές πραγματικότητες όπως το κόστος, ο χρόνος, η γλώσσα και η βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης στους ίδιους τους θεσμούς που έχουν σκοπό να τις προστατεύσουν.



Φέτος, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2026, με θέμα «Δικαιώματα. Δικαιοσύνη. Δράση. Για ΟΛΕΣ τις γυναίκες και τα κορίτσια», ο ΟΗΕ για τις γυναίκες ζητά επείγουσα και αποφασιστική δράση: τερματισμό της ατιμωρησίας, υπεράσπιση του κράτους δικαίου και διασφάλιση της ισότητας – στο νόμο, στην πράξη και σε κάθε τομέα της ζωής – για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια.



Η φετινή 70ή Σύνοδος της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών (CSW) – του υψηλότερου διακυβερνητικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών που θέτει παγκόσμια πρότυπα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων – αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την αντιστροφή της υποβάθμισης των δικαιωμάτων των γυναικών και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης. «Τώρα είναι η στιγμή να σηκωθούμε, να εμφανιστούμε και να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, για τη δικαιοσύνη και για δράση – έτσι ώστε κάθε γυναίκα και κορίτσι να μπορεί να ζει με ασφάλεια, να μιλάει ελεύθερα και να ζει ισότιμα», τόνισε η Σίμα Μπαχούς.