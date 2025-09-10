Παγκόσμια ανησυχία για τη ρωσική «επίθεση» στην Πολωνία - Συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Σοβαρή κρίση ξέσπασε στην Πολωνία τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9), όταν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατήγγειλαν ότι δεκάδες ιπτάμενα αντικείμενα, τύπου drone, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επιδρομής σε δυτικούς τομείς της Ουκρανίας. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι «ορισμένα από τα εχθρικά αντικείμενα καταρρίφθηκαν», κάνοντας λόγο για «πράξη επίθεσης» και «πρωτοφανή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών».

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, επιβεβαίωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά απογειώθηκαν εσπευσμένα και έκαναν χρήση όπλων για την αναχαίτιση των drones, υπογραμμίζοντας πως είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία (24 Φεβρουαρίου 2022) που κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ προχωρά σε τέτοιες ενέργειες. «Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ», σημείωσε.

W związku z przewidywanymi silnymi opadami deszczu i możliwym załamaniem pogody w Polsce, szczególnie w województwie małopolskim żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej pozostaną w skróconym czasie gotowości do działania. Podobnie jest w 10 innych województwach.… pic.twitter.com/qYI0Nb2dL7 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 8, 2025

Drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών - Δεν υπάρχουν θύματα

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Θραύσματα drone εντοπίστηκαν κοντά σε νεκροταφείο στην πόλη Τσεσνίκι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, ανακοίνωσε το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Διακοπή πτήσεων σε αεροδρόμια της Πολωνίας

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με το υπουργικό συμβούλιο και ενημέρωσε προσωπικά τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Φωτ.: Reuters

Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας –το μεγαλύτερο της χώρας– ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις λόγω «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας», ενώ αντίστοιχα μέτρα εφαρμόστηκαν και σε άλλα αεροδρόμια.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος έκλεισε σε ορισμένες περιοχές «για λόγους ασφαλείας», χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, οι εικόνες από άδειους διαδρόμους επιβατών στο Σοπέν ενίσχυσαν το κλίμα ανησυχίας.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βαρσοβία καταγγέλλει τέτοιου είδους περιστατικά. Τον Αύγουστο είχε διαμαρτυρηθεί στη Μόσχα, μετά την πτώση drone σε ανατολική επαρχία, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες πέρα από την Ουκρανία». Παράλληλα, κάλεσε σε ενότητα και «μόνιμη ειρήνη» στην περιοχή, ενώ ο συναγερμός που σήμανε τα ξημερώματα φαίνεται να επιβεβαιώνει τους φόβους του.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης των παραβιάσεων παραμένει σε εξέλιξη, με την Πολωνία να βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό και τα βλέμματα στραμμένα στο ΝΑΤΟ για τα επόμενα βήματα.

Φωτ.: Reuters

«Ένα drone είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος»

Χαρακτηριστική της έντασης που επικρατεί αυτή η στιγμή στην Ανατολική Ευρώπη είναι η δήλωση του πρώην αναπληρωτή υφυπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Τζιμ Τάουνσεντ στο BBC, ο οποίος υποστήριξε πως: «ένα drone είναι λάθος, πολλά drones δεν είναι λάθος. Πρόκειται πιθανότατα για μια δοκιμή – μια δοκιμή στην οποία πρέπει να απαντήσει το ΝΑΤΟ… Τώρα είναι η πολιτική πλευρά του ΝΑΤΟ που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς πρέπει να διασφαλίσει ότι η απάντηση της συμμαχίας θα είναι η κατάλληλη».

Κίεβο: «Ο Πούτιν θέλει να δοκιμάσει τη Δύση»

Το Κίεβο εκτίμησε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει «να δοκιμάζει τη Δύση» και θα το κάνει για όσο διάστημα δεν υπάρχει «μια ισχυρή απάντηση», αφού η Πολωνία κατήγγειλε ότι υπέστη «επίθεση» από τη Μόσχα καθώς ιπτάμενα αντικείμενα παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

Η Πολωνία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι κατέρριψε «εχθρικά» drones στον εναέριο χώρο της.

«Ο Πούτιν δεν θα σταματήσει να εντείνει, να επεκτείνει τον πόλεμό του και να δοκιμάζει τη Δύση», σχολίασε στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα. Σύμφωνα με τον ίδιο, «μια αδύναμη απάντηση σήμερα απλώς θα προκαλέσει περισσότερο τη Ρωσία και τότε ρωσικοί πύραυλοι και drones θα πετάξουν ακόμη πιο μακριά στην Ευρώπη».

Όπως εκτίμησε ο Σίμπιχα, η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι οι γειτονικές χώρες της Ουκρανίας πρέπει να μπορούν να κινητοποιούν τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουν για «να αναχαιτίζουν drones και πυραύλους στον ουκρανικό εναέριο χώρο».

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του Πούτιν δεν σταματά να μεγαλώνει διότι δεν έχει τιμωρηθεί όπως θα έπρεπε για τα προηγούμενα εγκλήματά του», τόνισε ο Σίμπιχα.