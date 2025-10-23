Παγκόσμια ανησυχία για τον νέο «τσαμπουκά» Τραμπ σε Πούτιν - «Εκτοξεύθηκαν» οι τιμές του πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (22 Οκτωβρίου) την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας πως «απλώς δεν του φάνηκε σωστό».

Δεν στάθηκε όμως εκεί καθώς έκανε γνωστό ότι «ήρθε η ώρα» για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να τιμωρήσει τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

.@POTUS: "These are tremendous sanctions. These are very big against their two big oil companies — and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled." https://t.co/6vbswraYmV pic.twitter.com/FONI7ECFAw — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 22, 2025

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συζητήσεις, όμως κατόπιν δεν πάνε πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Οβάλ Γραφείο.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Τραμπ σηματοδοτεί επανεκκίνηση της αμερικανορωσικής έντασης, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις γεωπολιτικές πιέσεις προς Κίνα και Ευρώπη.

Trump confirms his meeting with Putin has been cancelled. pic.twitter.com/EhUeXLUSFo — World War 3 (@warlocation) October 22, 2025

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Η ανακοίνωση των κυρώσεων είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού κατέγραψαν άνοδο περίπου 3%, με το WTI να διαμορφώνεται στα 60,18 δολάρια και το Brent στα 64,35 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κυρώσεις «θα προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια προσφορά», καθώς η Ρωσία καλύπτει το 11% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Νέες κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil

Ειδικότερα, οι εν λόγω κυρώσεις αφορούν τους ενεργειακούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί τη Μόσχα για «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να «αναλάβουν περαιτέρω δράση αν χρειαστεί», καλώντας τους συμμάχους να ευθυγραμμιστούν με την αμερικανική απόφαση.

«Οι δύο εταιρείες χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Now is the time to stop the killing and for an immediate ceasefire. Given President Putin’s refusal to end this senseless war, Treasury is sanctioning Russia’s two largest oil companies that fund the Kremlin’s war machine. Treasury is prepared to take further action if necessary… https://t.co/tbJTyf8x2V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 22, 2025

Τραμπ: «Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πολύ»

Ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα οι κυρώσεις να είναι «βραχείας διάρκειας», εκτιμώντας πως θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πολύ. Ελπίζουμε πως ο πόλεμος θα τελειώσει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει το ζήτημα της ειρήνης στην Ουκρανία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «υψηλού ρίσκου».

«Πιστεύω ότι ο Σι μπορεί να ασκήσει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν. Θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Θέμα και το εμπόριο με την Κίνα

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι επιδιώκει διμερή εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο και θα θέσει το θέμα της αγοράς ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, καθώς και τη διακοπή των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ.

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Οι πύραυλοι Tomahawk και η Ουκρανία

Αναφερόμενος στα αιτήματα του Κιέβου για αποστολή πυραύλων Tomahawk, ο Τραμπ επισήμανε ότι πρόκειται για «πολύπλοκα όπλα» που απαιτούν εκπαίδευση τουλάχιστον έξι μηνών, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να τα εκτοξεύσουν οι ίδιες».

«Ξέρουμε πώς να τους χρησιμοποιούμε και δεν θα διδάξουμε σε άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.