Παγκόσμια ανησυχία και πιέσεις για το τελεσίγραφο Τραμπ - Σκληρές προειδοποιήσεις από Ιράν

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «σβήσει» το Ιράν από τον χάρτη του σύγχρονου πολιτισμού. Καθώς το ρολόι πλησιάζει 03:00, η αγωνία στον πλανήτη έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς τη δεδομένη στιγμή δεν διαδραματίζεται απλώς μια γεωπολιτική σύγκρουση, αλλά ο αργός θάνατος της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας. Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ διερωτώνται για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας, μετά τις πρόσφατες αντιφατικές δηλώσεις του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης προειδοποιούν κατοίκους και πολίτες που κινούνται σε γέφυρες και οδικά δίκτυα σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συγκεκριμένες περιοχές θα κηρυχθούν «κλειστές στρατιωτικές ζώνες» από τις 23:00 (ώρα Τεχεράνης) και μέχρι νεωτέρας, μετά από απειλές που εξαπέλυσε τη Τεχεράνη ως «απάντηση» στις πρωτοφανείς δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη θα προσθέσει στη λίστα των στόχων της τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, καθώς και στόχους στη σαουδαραβική πόλη Γιανμπού και τον αγωγό της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά των ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ κάλεσε πολίτες και κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00 τοπική ώρα την Τετάρτη, ως προληπτικό μέτρο.

«Πάσχει από άνοια»

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ντόναλντ Τραμπ ερμηνεύουν τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών ως απόδειξη ότι ο Ρεπουμπλικάνος πάσχει από άνοια.

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

«Ήρθε η ώρα να πείτε όχι» στον πρόεδρο, προέτρεψε από την πλευρά του ο ακροδεξιός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον, απευθυνόμενος σε στελέχη του Λευκού Οίκου και του στρατού.

Η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην υποστηρίκτρια του Τραμπ που πλέον έχει στραφεί εναντίον του, εκτίμησε την Κυριακή ότι ο πρόεδρος «έχει τρελαθεί». Σήμερα, υιοθετώντας τη ρητορική πολλών Δημοκρατικών, αυτή η υπερσυντηρητική πολιτικός, τάχθηκε υπέρ της προσφυγής στην 25η Τροπολογία του Συντάγματος. Η Τροπολογία αυτή αφορά την απομάκρυνση ενός προέδρου που κρίνεται ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Πάπας Λέων ΙΔ': «Πρόκειται για ηθικό θέμα»

«Σήμερα, όπως όλοι ξέρουμε, είχαμε αυτή την απειλή κατά όλου του λαού του Ιράν. Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο. Εδώ υπάρχει σίγουρα θέμα διεθνούς δικαίου αλλά και πολλά περισσότερα. Πρόκειται για ένα ηθικό θέμα για το καλό ολόκληρου του λαού», δήλωσε απόψε ο πάπας Λέων ΙΔ' μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναχωρώντας από την εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο.

«Θα ήθελα να καλέσω όλους να λάβουν υπόψη τους τις καρδιές τόσων αθώων ανθρώπων, τόσων παιδιών, τόσων ηλικιωμένων. Είναι άνθρωποι απόλυτα αθώοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί θύματα της κορύφωσης ενός πολέμου που έχει ξεκινήσει πριν από πολλές ημέρες», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Νέα διορία ζητά το Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία που έχει θέσει το Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ κατά δύο εβδομάδες, λέγοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν σταθερά, δυναμικά και με δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον». Κάλεσε όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων για να επιτρέψουν τις διαπραγματεύσεις, σε μήνυμά του στο X, και ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ κατά την ίδια περίοδο ως χειρονομία καλής θέλησης.



Το Πακιστάν έχει τοποθετηθεί ως βασικός ενδιάμεσος στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου, διευκολύνοντας τις συνομιλίες και διαβιβάζοντας προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιράν: Ζητά λύση με διάρκεια στον πόλεμο

Το Ιράν ανακοίνωσε χθες, Μεγάλη Δευτέρα 06/04, ότι επιθυμεί μια λύση με διάρκεια στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του το Ιράν και οι ΗΠΑ και απέρριψε την πίεση της Ουάσιγκτον να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «θα αφανίσει» τη χώρα, αν δεν συμμορφωθεί με το τελεσίγραφό του που εκπνέει σε μερικές ώρες να συνάψει συμφωνία.

Απαντώντας σε αμερικανικό σχέδιο που της διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία 45 ημερών λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να τερματιστεί ο πόλεμος, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Εξάλλου το Ιράν απάντησε θέτοντας 10 όρους για τον τερματισμό του πολέμου, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των συγκρούσεων στην περιοχή, η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, η άρση των εις βάρος του κυρώσεων και η ανοικοδόμηση της χώρας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου ο Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να «αφανίσει το Ιράν εν μία νυκτί», αν η Τεχεράνη δεν δεχθεί μια συμφωνία ως τα μεσάνυκτα σήμερα (03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας), προσθέτοντας ότι «αυτή η νύκτα μπορεί να είναι η αυριανή».

Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι «όλες οι γέφυρες στο Ιράν θα καταστραφούν» και «όλα τα εργοστάσια παραγωγής θα τεθούν εκτός λειτουργίας, θα καίγονται, θα εκρήγνυνται και δεν θα χρησιμοποιηθούν ξανά».

Ιταλία: Ο κίνδυνος είναι η παραφροσύνη

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο παραχώρησε σήμερα αναλυτική συνέντευξη στην εφημερίδα Corriere della Sera, με κύριο αντικείμενο τις εξελίξεις στο Ιράν.

«Ο κίνδυνος είναι η παραφροσύνη, σε κάθε κίνηση αντιστοιχεί μια αντίδραση ανώτερου επιπέδου. Ο Τραμπ είναι ο ηγέτης μιας κυρίαρχης χώρας και κανείς, στο εξωτερικό, δεν είναι σε θέση να τον επηρεάσει. Θεωρώ απλά ότι θα έπρεπε να έχει πιο θαρραλέους συνεργάτες, ένα από τα προβλήματα της προεδρίας αυτής είναι ότι κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει τον αρχηγό», τόνισε ο Κροζέτο.

«Το Ιράν τον Αγιατολάχ, ως επικεφαλής του αντιδυτικού εξτρεμισμού -που καταπίεζε κάθε ελευθερία- ήταν πρόβλημα για όλους μας. Ο πόλεμος αυτός, ο οποίος αποφασίσθηκε μόνον από δυο εταίρους, χωρίς διάλογο και διεθνή νομιμοποίηση, αποτελεί δώρο προς το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους και τους χρόνους που επελέγησαν, θα χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία, η Ευρώπη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν νομίζω με επιτυχή έκβαση», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου 'Άμυνας.

Με αναφορά στο μέλλον της Ατλαντικής Συμμαχίας, τέλος, ο Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε στην Corriere della Sera: «Η Ιταλία δεν είναι σύμμαχος του Τραμπ ή του Μπάιντεν, είμαστε σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνον ένας χαζός μπορεί να νομίζει ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να σπάσει. Ας δούμε την σημερινή κατάσταση και την περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να εκτοξεύσει πύραυλο προς την χώρα μας. Αν δεν υπήρχε το ΝΑΤΟ, κάθε χώρα θα κινδύνευε σαφώς περισσότερο και θα ήταν σίγουρα πιο απροστάτευτη. Δεν νομίζω ότι ο Τραμπ μπορεί να βγει από το ΝΑΤΟ. Θα χρειαζόταν την ψήφο του Κογκρέσου και αμφιβάλλω ότι θα ήταν θετική. Θα μπορούσε όμως να αποφασίσει να αποσύρει τους στρατιώτες από την Ευρώπη. Κάτι που θα μας έκανε πιο ευάλωτους, με μια πιο περιορισμένη άμυνα. Αυτή την στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε όλοι μαζί, αντικαθιστώντας τους».

Τουρκ: «Απειλές που ισοδυναμούν με διεθνή εγκλήματα»

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, καταδίκασε την Τρίτη «την εμπρηστική ρητορική που χρησιμοποιείται στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής». Αν και συμπεριέλαβε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» στην καταδίκη του, σημείωσε συγκεκριμένα «τις τελευταίες απειλές για την εξόντωση ενός ολόκληρου πολιτισμού» και για τον βομβαρδισμό πολιτικών υποδομών, μια σαφή νύξη στις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ. «Αυτό είναι αηδιαστικό», είπε ο Τουρκ. Η σκόπιμη επίθεση σε πολίτες και πολιτικές υποδομές αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου, σημείωσε. «Η υλοποίηση τέτοιων απειλών ισοδυναμεί με τα πιο σοβαρά διεθνή εγκλήματα», είπε.