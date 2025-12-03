Παγκόσμια ημέρα μπισκότου – Μπισκότα Βιολάντα

Η Βιολάντα ετοιμάζει μια μοναδική γιορτή για να κάνει την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η 4η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που γιορτάζουν οι λάτρεις του μπισκότου σε όλο τον κόσμο.

Τα Μπισκότα Βιολάντα και φέτος έχουν ετοιμάσει μια μοναδική γιορτή που υπόσχεται να κάνει αυτή την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή για όλους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου είναι η δική μας αφορμή για να μοιραστούμε γλυκές στιγμές, γεύσεις και διασκέδαση με όλους όσοι αγαπούν τα μπισκότα.

Και επειδή κάθε μεγάλη γιορτή κρύβει τις δικές της μικρές εκπλήξεις, συγκεντρώσαμε μερικές πληροφορίες που κάνουν την Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου ακόμη πιο ενδιαφέρουσα:

1) Το όνομα “μπισκότο” σημαίνει “ψημένο δύο φορές”.

Από το λατινικό bis-coctus. Έτσι έβγαινε όλη η υγρασία και μπορούσε να διατηρηθεί για μήνες!

2) Τα πρώτα μπισκότα ήταν το τρόφιμο του στρατού και της επιβίωσης.

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι έφτιαχναν σκληρά παξιμάδια για ταξίδια, πολέμους και εκστρατείες.

Καμία σχέση με τα σημερινά γλυκά — ήταν τροφή αντοχής.

3) Η χαρτογράφηση του κόσμου ξεκίνησε με… μπισκότα.

Χωρίς αυτά τα μακράς διάρκειας μπισκότα, τα μεγάλα θαλάσσια ταξίδια δεν θα μπορούσαν ποτέ να πραγματοποιηθούν.

4) Το πιο ακριβό μπισκότο στον κόσμο πουλήθηκε 23.000€.

Προερχόταν από σωσίβια λέμβο του Titanic — και φημολογείται ότι το αγόρασε Έλληνας συλλέκτης!

5) Ο μέσος άνθρωπος τρώει πάνω από 6 κιλά μπισκότα τον χρόνο.

Στην Ευρώπη η κατανάλωση είναι ακόμη μεγαλύτερη…

6) Υπάρχει μπισκότο που αντέχει 25 χρόνια!

Στρατιωτικό σιτηρέσιο ειδικά για ακραίες αποστολές.

Και μάλιστα η Βιολάντα έχει φτιάξει τέτοιου τύπου μπισκότα για στρατούς ανά τον κόσμο — τα αποκαλούν «μερίδες επιβίωσης».

7) Τον 19ο αιώνα τα μπισκότα θεωρούνταν… φάρμακο.

Πολλά φαρμακεία πουλούσαν digestives ως τρόφιμο που βοηθά το στομάχι.

8) Η Βιολάντα δημιούργησε το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα!

Χάρη σε τεχνολογία που ανέπτυξε η ίδια, δεν χρειάζεται καμινάδα για το ψήσιμο.

Γι’ αυτό πολλοί εργαζόμενοι, όταν τους ρωτούν πού είναι το εργοστάσιο, απαντούν γελώντας: «Στο μέλλον!».

9) Η Βιολάντα έχει περισσότερες καινοτομίες από πολλές πολυεθνικές.

Κάθε χρόνο λανσάρει προϊόντα που δεν αντιγράφονται, λόγω εσωτερικής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει αναπτύξει μόνη της.

Στον κλάδο θεωρείται ο «ευρηματικός παίκτης» που πάντα φέρνει κάτι νέο.

« ΜΠΙΣΚΟΤΕΚ : LESS DISCO, MORE BISCO!»

Με αυτή τη σκέψη, τα Μπισκότα Βιολάντα μάς προσκαλούν να γιορτάσουμε μαζί και να γεμίσουμε τη μέρα με στιγμές χαράς και νοστιμιάς.

Φέτος, οι διαγωνισμοί στα social media υπόσχονται να προσφέρουν χαμόγελα και γευστικά δώρα σε όλους τους συμμετέχοντες. Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές απόλαυσης με τα Μπισκότα Βιολάντα και διεκδικήστε υπέροχα δώρα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας ακόμα πιο γλυκιά.

Στα Μπισκότα Βιολάντα, η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου είναι άλλωστε κάτι παραπάνω από μια απλή γιορτή – είναι η στιγμή που φέρνουν κοντά όλους όσους αγαπούν την απόλαυση και τη νοστιμιά. Γιατί κάθε μπισκότο είναι μια στιγμή χαράς που αξίζει να μοιραστούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας!