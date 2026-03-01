Παγκόσμια οικονομία σε κίνδυνο: Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ στις τιμές ενέργειας

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν. Η απόφαση της ιρανικής κυβέρνησης να αποκλείσει τον σημαντικότερο θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου εντείνει την ανησυχία.

Το νευραλγικό σημείο των αγορών ενέργειας

Ο πλήρης αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ για μερικές ημέρες θεωρείται εφιαλτικό σενάριο για τις αγορές ενέργειας, όπως φάνηκε και στον πόλεμο των 12 ημερών το καλοκαίρι του 2025. Επιπλέον, μια επίθεση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου, όπως η επίθεση στην Alqaiq της Saudi Aramco το 2019, θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερες αναταράξεις.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν φτάσει σε υψηλό επτά μηνών τον Φεβρουάριο και κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% την Παρασκευή 27/2. Οι συναλλαγές θα επανεκκινήσουν τη νύχτα της Κυριακής 1/3, οπότε θα φανεί η πλήρης επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι ενεργειακοί αναλυτές της Barclays προβλέπουν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου μπορεί να φτάσουν τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διαταραχής του εφοδιασμού.

Το Ιράν, ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον ΟΠΕΚ, παράγει πάνω από 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προγραμματίσει συνάντηση για πιθανή αύξηση της παραγωγής ώστε να αποφευχθεί διαταραχή της αγοράς.

An oil tanker is on fire in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/wJAy4Q9e4u — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 1, 2026

Επιπτώσεις σε φυσικό αέριο και παγκόσμιες αγορές

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ζωτικής σημασίας και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG). Σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας LNG, κυρίως από το Κατάρ, διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό, χωρίς βιώσιμη εναλλακτική διαδρομή. Οποιαδήποτε διακοπή θέτει σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της Ευρώπης και της Ασίας.

Όσον αφορά τις μετοχές, οι πρώτες ενδείξεις θα προκύψουν από τις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το βράδυ της Κυριακής, επηρεάζοντας ενδεχομένως S&P 500 και άλλους δείκτες. Ο Matt Gertken της BCA Research τονίζει ότι μια επίθεση σε ενεργειακές υποδομές μπορεί να προκαλέσει διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές, σύμφωνα με το Financial Review.

Αντίστοιχα, το Bitcoin, η μοναδική μεγάλη αγορά που λειτουργεί το σαββατοκύριακο, υποχώρησε αρχικά κατά 4% στα 63.000 δολάρια, πριν ανακάμψει κοντά στα 67.000 δολάρια. Η ανάκαμψη υποδηλώνει πιθανό «σύντομο σοκ», ενώ μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη και στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον Thomas Rice της Minotaur Capital.