Παγκόσμια Τεχνολογική Πρωτιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για τα συστήματα Luminos Q.namix T και R

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, πάντα ένα βήμα μπροστά στις εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας, ανακοινώνει την πρώτη παγκοσμίως εγκατάσταση της νέας γενιάς ακτινοσκοπικού συστήματος Luminos Q.namix T, καθώς και την πρώτη εγκατάσταση στη Νότια Ευρώπη του ακτινοσκοπικού συστήματος Q.namix R της Siemens Healthineers στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Πρόκειται για πρωτοποριακές, πολυλειτουργικές πλατφόρμες απεικόνισης που συνδυάζουν ακτινογραφία και ακτινοσκόπηση (2D απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο), καλύπτοντας όλο το φάσμα των ακτινολογικών και ακτινοσκοπικών εξετάσεων με υψηλής ανάλυσης απεικόνιση για ακριβέστερη διάγνωση. Η προσθήκη τους έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον υπερσύγχρονο και τελευταίας γενιάς εξοπλισμό του Απεικονιστικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, καθιστώντας το ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα και προηγμένα κέντρα απεικόνισης στην Ευρώπη.

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τη διενέργεια ακόμη και των πιο εξειδικευμένων εξετάσεων που απαιτούν τον χειριστή δίπλα στον ασθενή, όπως στην παιδιατρική, τη βαριατρική και τη γαστρεντερολογία. Χάρη στην ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εξέτασης, μειώνουν τη δόση ακτινοβολίας και προσφέρουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια.

Το Luminos Q.namix R, με απομακρυσμένο έλεγχο, επιτρέπει τη λειτουργία τόσο από το control room, όσο και δίπλα στον ασθενή. Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα ακτινοσκοπικών και ακτινογραφικών εφαρμογών, όπως εξετάσεις ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού, μελέτες κατάποσης, γενικές ακτινογραφίες θώρακα, οστών και αρθρώσεων, καθώς και ειδικές ορθοπεδικές απεικονίσεις (full spine).

Το Luminos Q.namix T, με έλεγχο από την εξεταστική τράπεζα (Tableside Control), απευθύνεται σε μη κινητικούς ασθενείς και σε εξετάσεις που απαιτούν στενή αλληλεπίδραση, όπως στην παιδιατρική, τη βαριατρική και τη γαστρεντερολογία. Η εργονομία του, σε συνδυασμό με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI), διευκολύνει τις σύνθετες εξετάσεις, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Η εγκατάσταση των συστημάτων Luminos Q.namix T και R, σηματοδοτεί μια παγκόσμια πρωτιά που τοποθετεί το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στην αιχμή της ιατρικής απεικόνισης διεθνώς. Με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία τελευταίας γενιάς, ο Όμιλος ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία στην υγεία, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις διαγνωστικές δυνατότητες με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γεώργιος Ζέρδιλας, ανέφερε: «Η παγκόσμια πρώτη εγκατάσταση των συστημάτων Luminos Q.namix T και R στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να επενδύουμε στις πλέον καινοτόμες τεχνολογίες. Με γνώμονα την ασφάλεια, την άνεση και την άριστη φροντίδα, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών συνεχίζει να πρωτοπορεί στην ιατρική τεχνολογία, φέρνοντας πρώτος στην Ελλάδα και διεθνώς εξοπλισμό αιχμής».