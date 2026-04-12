Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Αυτοί είναι οι καλύτεροι νέοι που θα μας απασχολήσουν στο Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική κοινότητα «ζεσταίνεται» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στα γήπεδα τις Βορείου Αμερικής. Πέρα των μεγάλων αστέρων σε αυτή την διοργάνωση το ενδιαφέρον όλων μαγνητίζουν και τα νέα «διαμάντια» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που θα συμμετέχουν για πρώτη φορά στη μεγάλη γιορτή.



Τα διαμάντια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου



Το Sky Sports επέλεξε κάποια από τα ανερχόμενα ταλέντα, που θα μας απασχολήσουν σύντομα, ένα δεν το έχουν κάνει ήδη.

Ένας από αυτούς είναι ο Έντρικ της Λιόν ο οποίος αγωνίζεται με την μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 19χρονος Βραζιλιάνος πριν από δύο χρόνια υπέγραψε στη «Βασίλισσα» έναντι 72 εκατομμυρίων από την Παλμέιρας, μπορεί όμως να μην κατάφερε να πείσει τον τότε προπονητή του Κάρλο Αντσελότι πλέον όμως με την γαλλική ομάδα φαίνεται να βρήκε τα πατήματά του και μετράει ήδη 6 γκολ σε 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα όνομα που επίσης φαίνεται πως θα μας απασχολήσει είναι ο 18χρονος Λέναρτ Καρλ, αγωνίζεται με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και πραγματοποιεί φανταστική χρονιά. Ο νεαρός Γερμανός έχει αρπάξει την ευκαιρία του Κομπανί και δείχνει πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι της ομάδας του. Ενδεικτικά στο φετινό Champions League έχει πετύχει 4 τέρματα σε επτά αγώνες.

ΑΠΕ

Η «αποκάλυψη» της Serie A και ο αριστερός μπακ των 5 γκολ



Ο Νίκο Παζ αποτελεί παίκτης «αποκάλυψη» τη φετινή σεζόν, αγωνιζόμενος με την Κόμο στη Serie A. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός από την Αργεντινή σε 23 συμμετοχές με τον ιταλικό σύλλογο έχει 10 γκολ και έξι ασίστ μέχρι στιγμής, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

Η Βραζιλία διαθέτει ένα ακόμα ακατέργαστο διαμάντι που ακούει στο όνομα Ραγιάν, ο 19χρονος δεξιός εξτρέμ της Μπόρμουθ στοίχισε 35 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της από την Βάσκο Ντα Γκαμα μετά από την εκπληκτική χρονιά που έκανε στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Η Ολλανδία τώρα, στο προσεχές τουρνουά θα έχει στην αποστολή της τον Κις Χένρικους Πέτρους Σμιτ, προϊόν της ακαδημίας της Αλκμαάρ. Οι Άγγλοι επίσης θα παραταχθούν με νέα πρόσωπα και ένα από αυτά ακούει στο όνομα Νίκο Ο'Ράιλι. Πρόκειται για το αριστερό μπακ της Μάντσεστερ Σίτι που αρέσκεται να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και αυτό φαίνεται από τα 5 γκολ που έχει σκοράρει φέτος, όπως και ο Μαξ Ντάουμαν παίκτης της Άρσεναλ.

ΑΠΕ



Ακόμα ένας Αργεντίνος που δαπανήθηκαν 45 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι για να φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ρίβερ Πλέιτ είναι ο Φράνκο Μασταντουόνο, ένας παίκτης χωρίς μεγάλη συμμετοχή θα βρίσκεται στα γήπεδα της Αμερικής με την «Αλπισελέστε» που είναι κάτοχος του τίτλου.

🌎✈️ According to Sky Sports, these are the 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗜𝗡𝗚 players to watch out for heading into the 2026 World Cup:



★ Lennart Karl 🇩🇪 - Bayern Munich

★ Nico Paz 🇦🇷 - Como

★ Endrick 🇧🇷 - Real Madrid

★ Rayan 🇧🇷 - Bournemouth

★ Kees Smit 🇳🇱 - AZ Alkmaar

★ Nico… pic.twitter.com/LPCByborBS — Rising Stars XI (@RisingStarXI) April 10, 2026

Οι «Γερμανοί»



Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι κεντρικός αμυντικός που παίζει για το Αμβούργο ως δανεικός από την Τότεναμ, μάλιστα έχει πετύχει 5 τέρματα παρότι. Η γερμανική Μπουντεσλίγκα εκπροσωπείται και από την Ακτή Ελεφαντοστού με τον Γιαν Ντιομάντε, τον 19χρονο επιθετικό της Λειψίας. Τέλος, ο Σαΐντ ελ Μάλα πραγματοποιεί μια πολύ καλή σεζόν με την Κολωνία με 10 γκολ στο ενεργητικό του και μοιάζει να είναι έτοιμος για να δώσει λύσεις στο χρόνιο πρόβλημα των «Πάντσερς» με την απουσία κλασικού επιθετικού.