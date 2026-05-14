Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Για πρώτη φορά Half Time Show - Με Μαντόνα και Σακίρα

Η FIFA ετοιμάζεται για έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου που δε θα θυμίζει κανέναν άλλο. Η βραδιά προβλέπεται υπερθέαμα με «Halftime show» στα πρότυπα του Super Bowl.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία με δημοσίευσή της ανακοίνωσε μεγάλες αλλαγές για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία εκτός από το ποδοσφαιρικό, θα έχει και καλλιτεχνικό θέαμα. Ο τελικός της 19ης Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Τι περιλαμβάνει το show

Το «ρόστερ» των μουσικών που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνει τη Μαντόνα, τους BTS και φυσικά τη Σακίρα, που για άλλη μια φορά συνεργάστηκε με τη FIFA στο επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης. Την επιμέλεια του σόου υπογράφει ο Κρις Μάρτιν των Coldplay. Η εκδήλωση επίσης, θα ασχοληθεί με φιλανθρωπικές δράσεις, που αποτελεί και το αντικείμενο ενασχόλησης του οργανισμού που έχει αναλάβει τη διοργάνωση, Global Citizens.

Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο στο ημίχρονο του τελικού, καθώς μέχρι τώρα, το μουσικό σόου του τελικού γινόταν πάντα πριν την έναρξη του αγώνα. Το ερώτημα που απασχολεί τους ποδοσφαιρόφιλους είναι το πόσο θα διαρκέσει η εκδήλωση και τι επιπτώσεις θα έχει στην απόδοση των αθλητών η μεγαλύτερη διακοπή.

