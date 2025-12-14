Παγκόσμιο σοκ για το μακελειό στην Αυστραλία: Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Αρχιεπίσκοπου Μακάριου

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Μπόνταϊ (Bondi Beach) του Σίδνεϊ, όταν τουλάχιστον δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά συγκεντρωμένων Εβραίων που γιόρταζαν την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Φωτός, Χανουκά. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ πάνω από 30 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει απερίφραστα την πράξη, τονίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένη αντισημιτική βία.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε άμεσα τον αποτροπιασμό του με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, καταδικάζοντας τη βία με τον πιο έντονο τρόπο και εκφράζοντας αλληλεγγύη στην εβραϊκή κοινότητα:

«Βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν καμία θέση στις κοινωνίες μας.»

Η ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας για το μακελειό

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Μακάριος, και η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος καταδίκασαν απερίφραστα το «ειδεχθές έγκλημα», εκφράζοντας τη βαθύτατη οδύνη τους για την πολύνεκρη επίθεση:

«Κάθε ενέργεια που προσβάλλει την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον όταν υπονομεύει την ειρηνική μας συνύπαρξη, η οποία συνιστά μια θεμελιώδη κατάκτηση της Αυστραλιανής κοινωνίας. Οφείλουμε όλοι μας να αγωνισθούμε με σθένος εναντίον κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, φανατισμού και βίας, και να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όποιος σκοτώνει επικαλούμενος τον Θεό δεν υπηρετεί την πίστη του, αλλά την προδίδει...»

Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους συγγενείς των θυμάτων και σύμπασα την Εβραϊκή Κοινότητα, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Διεθνής καταδίκη

Οι ισχυροί διεθνείς παράγοντες καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για αντισημιτική πράξη. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση. «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας,» ανέφερε ο Ρούμπιο.

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «σοκαρισμένος» και «άφωνος» για την τρομοκρατική ενέργεια. «Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό - εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε. Επίσης, ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό, Φέλιξ Κλάιν, ζήτησε «αποφασιστική προστασία» για τους Εβραίους.