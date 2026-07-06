Παγκράτι: Από φυσικά αίτια ο θάνατος του άνδρα - Συνελήφθη ο αδερφός του για επίθεση στην αστυνομία
Δεν φαίνεται να υπάρχει εγκληματική ενέργεια στην υπόθεση θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός σε κατάσταση σήψης.
Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, για τον άνδρα που το απόγευμα της Κυριακής (5/7) εντοπίστηκε νεκρός, σε κατάσταση σήψης και τυλιγμένος μέσα σε σεντόνια σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος στο Παγκράτι.
Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο θάνατός του προήλθε από αιφνίδια αιτία, με τον 63χρονο αδελφό του -που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα- να τον τύλιξε με σεντόνια και να τον κράτησε στο διαμέρισμα που ζούσαν μαζί. Όταν η δυσοσμία έγινε αφόρητη, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, από τους γείτονες τότε αυτή κάλεσαν την Άμεση Δράση. Η επιθετικη στάση του 63χρονου, όταν οι αστυνομικοί του χτύπησαν την πόρτα, προκάλεσε προβληματισμό για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας με θύμα τον αδελφό του, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.
Η σορός του νεκρού, πού ήταν σε κατάσταση προχωρημένη σήψης, θα υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, ενώ θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.
Σε ό,τι αφορά τον 63χρονο, παραμένει κρατούμενος στο ΑΤ Παγκρατίου (σ.σ. έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα για τον θάνατο του αδελφού του), ενώ πριν αποφασιστεί η όποια ποινική του μεταχείριση θα υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.