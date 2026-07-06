Παγκράτι: Από φυσικά αίτια ο θάνατος του άνδρα - Συνελήφθη ο αδερφός του για επίθεση στην αστυνομία

Δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, για τον άνδρα που το απόγευμα της Κυριακής (5/7) εντοπίστηκε νεκρός, σε κατάσταση σήψης και τυλιγμένος μέσα σε σεντόνια σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος στο Παγκράτι.

Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο θάνατός του προήλθε από αιφνίδια αιτία, με τον 63χρονο αδελφό του -που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα- να τον τύλιξε με σεντόνια και να τον κράτησε στο διαμέρισμα που ζούσαν μαζί. Όταν η δυσοσμία έγινε αφόρητη, λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, από τους γείτονες τότε αυτή κάλεσαν την Άμεση Δράση. Η επιθετικη στάση του 63χρονου, όταν οι αστυνομικοί του χτύπησαν την πόρτα, προκάλεσε προβληματισμό για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας με θύμα τον αδελφό του, ενώ ο 63χρονος συνελήφθη για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Η σορός του νεκρού, πού ήταν σε κατάσταση προχωρημένη σήψης, θα υποβληθεί σε νεκροψία – νεκροτομή, ενώ θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Σε ό,τι αφορά τον 63χρονο, παραμένει κρατούμενος στο ΑΤ Παγκρατίου (σ.σ. έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα για τον θάνατο του αδελφού του), ενώ πριν αποφασιστεί η όποια ποινική του μεταχείριση θα υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.