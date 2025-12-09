ΠΑΓΝΗ: Ακυρώθηκαν ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από τους αγρότες

Τα ραντεβού είκοσι ογκολογικών ασθενών για PET–SCAN στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που είχαν προγραμματιστεί ακόμη και τρεις μήνες πριν, ακυρώθηκαν την Τρίτη (9/12), καθώς το απαραίτητο ραδιοφάρμακο δεν έφτασε ποτέ στο ΠΑΓΝΗ. Αιτία ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και η κατάληψη του αεροδρομίου, που εμπόδισαν τη μεταφορά του φαρμάκου από την Αθήνα.

Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, μέσω ανάρτησης στο Facebook, περιγράφοντας την αποκαρδιωτική κατάσταση και θέτοντας καίρια ερωτήματα: «Ποιος ανέθρεψε αυτά τα νέα παιδιά ώστε να μετατρέπουν την αγροτική/κτηνοτροφική κατσούνα - σύμβολο μόχθου και αξιοπρέπειας - σε όργανο βίας; Ποιος νομιμοποιεί την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμη και των αυτοκινήτων εργαζομένων;».

Σημειώνεται πως τα ραδιοφάρμακα παράγονται στην Αθήνα και μεταφέρονται καθημερινά στην Κρήτη, καθώς είναι ευαίσθητο υλικό.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Τζανάκης περιγράφει την επίσκεψή του στο εργαστήριο PET–SCAN του ΠΑΓΝΗ. Όπως αναφέρει, αντίκρυσε μια ασυνήθιστη σιωπή σε χώρο που συνήθως σφύζει από ζωή και πληροφορήθηκε ότι είκοσι ραντεβού ακυρώθηκαν λόγω της αδυναμίας αερομεταφοράς του ραδιοφαρμάκου. Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό.



Ο καθηγητής επισημαίνει ότι η ευθύνη δεν βαραίνει τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά ολόκληρη την κοινωνία, η οποία πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης της. Όποιος επιχειρεί να στοχοποιήσει μια κοινωνική ομάδα πλανάται, καθώς η πραγματική ευθύνη, αν και ατομική, ενσωματώνεται συλλογικά και οδηγεί σε κοινωνική αδράνεια και απάθεια. Στην επόμενη αντίστοιχη συγκυρία, όσοι πιστεύουμε ότι θιγόμαστε, μπορεί να γίνουμε οι “συγκυριακοί κατσουνοφόροι” που θα αναγκάσουν συμπολίτες να αναβάλλουν κρίσιμες ιατρικές εξετάσεις.