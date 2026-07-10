«Παγωμάρα» με το καλημέρα στη σεζόν για τον Ιωαννιδη - Νέο πρόβλημα στην προετοιμασία

Η πρώτη χρονιά του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν ήταν έτσι όπως την φανταζόταν ο Έλληνας επιθετικός.

Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα με τα «λιοντάρια» της Πορτογαλίας. Σημείωσε 22 παιχνίδια όπου μέτρησε 6 γκολ και 3 ασίστ, ενώ στο τέλος της περασμένης σεζόν προσπάθησε να επανέλθει για να είναι στην διάθεση του Ρούι Μπόρζες, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Η νέα χρονιά τον «βρίσκει» στην προετοιμασία των Πορτογάλων με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, να είναι σε ρυθμούς επιστροφής. Όμως όπως αναφέρει η «A Bola» υπάρχει μια ανησυχία στις τάξεις της ομάδας, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης αποκόμισε νέο πρόβλημα τραυματισμού και συγκεκριμένα αυτό της μυαλγίας λόγω κοπώσεως. Έτσι ο προπονητής της Σπόρτινγκ τον έθεσε εκτός αποστολής για το φιλικό με την Τορεένσε, έτσι ώστε να τον προφυλάξει αλλά και για να εκτιμηθεί η κατάσταση του Έλληνα φορ.