Παγώνη για γρίπη: Το στέλεχος Κ έχει τρελή μεταδοτικότητα-Όσοι δεν εμβολιάζονται παίρνουν την ευθύνη

Για τη γρίπη που σαρώνει και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού μίλησε η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ. Η ίδια μάλιστα εκτίμησε πως η έξαρση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

«Το περιμέναμε, ήταν και οι γιορτές, μαζεύτηκε ο κόσμος, εσωτερικοί χώροι, όμως το πρόβλημα είναι ότι το στέλεχος Κ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, έχει τρελή μεταδοτικότητα, μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να είσαι σε μια αίθουσα και να κολλήσουν όλοι, με τα άλλα στελέχη της γρίπης δεν το είχαμε αυτό» είπε αρχικά η γιατρός.

«Θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε»

«Επειδή είναι ιδιαίτερο το στέλεχος αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να εμβολιαστούμε, ιδιαίτερα οι ομάδες με τα υποκείμενα νοσήματα. Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα ανεμβολίαστοι μπήκαν εισαγωγή, οι υπόλοιποι δώσαμε οδηγίες και πήγανε στο σπίτι. Αυτοί που είχαν προβλήματα και δεν εμβολιάστηκαν είχαν 40 πυρετό. Ο οργανισμός ταλαιπωρείται πάρα πολύ, ειδικά τα παιδάκια...όταν το παιδί το πρωί έχει πυρετό μην το στέλνεις στο σχολείo», τόνισε.



Αναφερόμενη σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν, η κ. Παγώνη είπε: «Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για το αν θα κάνουν το εμβόλιο, όμως παίρνουν και την ευθύνη για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους».

Πως αντιδρά στη νόσηση ο οργανισμός των ανεμβολίαστων

Όσον αφορά την αποδοτικότητα του εμβολίου επισήμανε: «Αυτό το εμβόλιο είναι δοκιμασμένο 70 χρόνια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το συγκεκριμένο στέλεχος από την αρχή το είπαμε ότι καλύπτει στα παιδιά λίγο παραπάνω 60%, στους μεγάλους γύρω στο 41-50%. Αυτό σημαίνει ότι η κλινική σου εικόνα δεν θα είναι με 41 πυρετό αλλά με 37, 38, θα είσαι μια δυο μέρες και μετά θα αρχίσεις να συνέρχεσαι γιατί αλλιώς καταπονείς τον εαυτό σου».



«Δεν ισχύει ότι θα δυναμώσει ο οργανισμός αν το παλέψεις μόνος σου, δεν μπορείς να παλέψεις ένα στέλεχος που είναι τόσο επιθετικό», σημείωσε και κατέληξε με έμφαση: «Δεν δίνουμε από μόνοι μας αντιβιώσεις, παίρνουμε οδηγίες από τον γιατρό, προχωρούμε με τις επιστημονικές απόψεις τα επιστημονικά δεδομένα».

