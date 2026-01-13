«Πάγωσε» η εορταστική αγορά στην Πελοπόννησο

Μουδιασμένη ήταν η κίνηση στην εορταστική αγορά της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης χώρας, με τους εμπόρους να μετρούν απώλειες αντί για κέρδη, αφήνοντας πίσω τους μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Η λάμψη των Χριστουγέννων δεν ήταν αρκετή για να ζεστάνει τα ταμεία των καταστημάτων, καθώς η ακρίβεια και το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα έβαλαν «φρένο» στις καταναλωτικές δαπάνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ για την περίοδο 2025-2026, η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων είδε τον τζίρο της να συρρικνώνεται, γεγονός που αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα στις αγορές του Ναυπλίου, του Άργους, της Καλαμάτας, της Κορίνθου, της Σπάρτης και της Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα για τα στοιχεία που σκιαγραφούν μια δύσκολη πραγματικότητα για το λιανεμπόριο.