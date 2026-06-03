Παιανία: Άγρια επίθεση συμμορίας 30 ατόμων σε ανηλίκους με ρόπαλα – 9 συλλήψεις, οι πέντε ανήλικοι

Σε 9 συλλήψεις, για υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκων με τα χέρια αλλά και με ξύλινα ρόπαλα, προχώρησαν αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Παιανίας αργά το βράδυ της Παρασκευής (29/5). Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι και πέντε ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Όλα συνέβησαν στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν μία παρέα περίπου 10 ανηλίκων βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με μία συμμορία που σύμφωνα με πληροφορίες έφτανε τα 30 άτομα. Ο δράστες κατάφεραν να κυκλώσουν τρεις από τους ανήλικους, 17 και 16 ετών, τους οποίους χτύπησαν με χέρια και με ξύλινα ρόπαλα ενώ τον έναν τον λήστεψαν κιόλας. Κατά την διαφυγή τους οι δράστες άφησαν πίσω ένα ξύλινο ρόπαλο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής, αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Παιανίας εντόπισαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 9 άτομα. Αρχικά τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα και αφού διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στην επίθεση συνελήφθησαν για βαριές σωματικές βλάβες από κοινού.

Κατασχέθηκαν επίσης τα κινητά τηλέφωνα των 9 συλληφθέντων, τα οποία εστάλησαν για έλεγχο στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ. Τέλος, μετά το σχηματισμό δικογραφίας, συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και των άλλων εμπλεκομένων.