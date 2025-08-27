Κάντζα: Χειροπέδες σε 62χρονο για εμπρησμό - Έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα

Συνελήφθη την Τετάρτη (27/8) στο πλαίσιο του αυτοφώρου 62χρονος άνδρας που κατηγορείται πως ευθύνεται για την φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού στην Κάντζα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού καθώς τον δράστη βαραίνουν κατηγορίες για εμπρησμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο τύπου mountain bike και έθεσε τη φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης (26/8) οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

