Σουηδός πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος πετούσε με μαχητικό αεροσκάφος JAS 39 Gripen υπό τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, είχε λάβει άδεια να καταρρίψει έναν ύποπτο ρωσικό πύραυλο κρουζ πάνω από την Πολωνία, προχθές Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αλλά τελικά δεν άνοιξε πυρ, καθώς οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν του επέτρεψαν να αναγνωρίσει τον στόχο, σύμφωνα με τον ανώτατο Πολωνό στρατιωτικό διοικητή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, κατά την οποία δύο πύραυλοι και ένα drone εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται να συζητήσει τις παραβιάσεις αυτές, καθώς και την αντίδραση της Συμμαχίας σε πιθανές ρωσικές απειλές στην ανατολική της πτέρυγας.

Ο αντιστράτηγος Ιρένεους Νοβάκ, επιχειρησιακός διοικητής των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε σε πολωνική εφημερίδα ότι ο πιλότος επιχείρησε να αναχαιτίσει ρωσικό πύραυλο κρουζ τύπου Kh-101, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Hromadske.

Ο Νοβάκ ανέφερε ότι οι εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στον πιλότο να αναγνωρίσει το αντικείμενο ούτε με γυμνό μάτι ούτε μέσω των ηλεκτρονικών οπτικών συστημάτων του αεροσκάφους.

Υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ

Τα σουηδικά μαχητικά Gripen επιχειρούσαν υπό τον έλεγχο του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ (Combined Air Operations Centre), με έδρα το Ούντεμ της Γερμανίας. Το συγκεκριμένο κέντρο είχε δώσει υπό όρους εξουσιοδότηση για την προσβολή στόχων, εφόσον πληρούνταν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις αναγνώρισής τους.

Τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε μεγάλης διάρκειας αποστολή αεράμυνας του ΝΑΤΟ, με στόχο την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου. Αν και είχαν ως κύρια βάση τους τη Σουηδία, τα μαχητικά μπορούσαν να επιχειρούν και από προωθημένη αεροπορική βάση στην Πολωνία, σύμφωνα με τις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έχουν αναχαιτίσει και στο παρελθόν ρωσικές εναέριες απειλές πάνω από έδαφος συμμαχικών χωρών. Τον Σεπτέμβριο του 2025, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Ήταν η πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ χρησιμοποίησαν στρατιωτική βία εναντίον ρωσικών εναέριων απειλών κατά τη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Επίθεση με 11 εναέρια αντικείμενα

Κατά τη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης στις 20 Νοεμβρίου, οι πολωνικές δυνάμεις εντόπισαν 11 εναέρια αντικείμενα που ενδέχεται να αποτελούσαν απειλή. Από αυτά, τα τρία εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Στην επιχείρηση αναπτύχθηκαν δύο σουηδικά μαχητικά Gripen και δύο πολωνικά μαχητικά F-16. Την αποστολή υποστήριξαν ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης Saab 340, ένα ολλανδικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας από το έδαφος.

Σύμφωνα με το Ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Kyiv Independent είχε μεταδώσει νωρίτερα την ανάπτυξη των σουηδικών μαχητικών και του ολλανδικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού.

Ο Νοβάκ δήλωσε επίσης ότι οι πολωνικές δυνάμεις έλαβαν πληροφορίες παρακολούθησης των εναέριων στόχων από την Ουκρανία, μέσω του συστήματος εναέριας επιτήρησης Virazh.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Κάμις, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι και ένα ύποπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχαν πέσει σε πολωνικό έδαφος κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Σκόπιμη πρόκληση της Ρωσίας»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τις παραβιάσεις πιθανή σκόπιμη ρωσική πρόκληση, επισημαίνοντας ότι η χρονική στιγμή τους δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματική, δεδομένων των στρατιωτικών ασκήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Βαρσοβία στις 21 Νοεμβρίου, δεσμεύτηκε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί το πολωνικό έδαφος μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

«Μπορώ να εγγυηθώ ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του πολωνικού εδάφους», δήλωσε ο Ρούτε, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλέστηκε το Πολωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αξιολόγηση των απειλών

Ο Ρούτε ανέφερε ότι ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, θα αξιολογήσει τις πιθανές απειλές για τις αμυντικές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας και θα προχωρήσει στις απαραίτητες προσαρμογές, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε το περιστατικό επικίνδυνο και δήλωσε ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη εξακολουθούν να διερευνώνται, σύμφωνα με το Πολωνικό Ραδιόφωνο.

Η Πολωνία προτίθεται επίσης να ζητήσει την αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων στο πλαίσιο της επιχείρησης του ΝΑΤΟ με την ονομασία Eastern Sentry, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, καταδίκασε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, προειδοποιώντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας απειλούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Την ώρα που η Μόσχα προσπαθεί να ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με τη “νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης”, οι ρωσικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπονομεύουν άμεσα την υφιστάμενη τάξη ασφαλείας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Σιμπίχα σε ανακοίνωσή του στις 20 Νοεμβρίου, την οποία μετέδωσε το Πολωνικό Ραδιόφωνο.

Ο Σιμπίχα ζήτησε την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης προς τη Ρωσία και την ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η στήριξη της Ουκρανίας συμβάλλει παράλληλα στην προστασία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται στενά με την Πολωνία για τη διερεύνηση των παραβιάσεων και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει στις Βρυξέλλες στις 23 Νοεμβρίου, προκειμένου να συζητήσει τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, σύμφωνα με το Reuters.