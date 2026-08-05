Παιδί-θαύμα της μηχανικής: Ο Νέιθαν Τόμας έγινε καθηγητής πανεπιστημίου στα 18 του

Μια εξαιρετική ακαδημαϊκή πορεία που ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία οδήγησε τον Τόμας Νέιθαν σε ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο νεότερος καθηγητής πανεπιστημίου όλων των εποχών.

Οι υπεύθυνοι των Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσαν ότι ο Νέιθαν Τόμας, ο οποίος σήμερα είναι 21 ετών, κατέκτησε τον τίτλο όταν ξεκίνησε να διδάσκει στο Miami Dade College της Φλόριντα τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 18 ετών και 346 ημερών.

Με αυτή την επίδοση, κατέρριψε το ρεκόρ του νεότερου άνδρα καθηγητή πανεπιστημίου, το οποίο παρέμενε ακατάρριπτο για 306 χρόνια και ανήκε στον Κόλιν Μακλόριν, που είχε γίνει καθηγητής σε ηλικία 19 ετών.

A child prodigy from the US has become the world’s youngest professor.

Nathan Thomas, a resident of Florida, has been entered into the Guinness World Records as the youngest professor in history. Nathan began teaching engineering subjects at Miami-Dade College at the age of 18… — Alexport (@AlexAlexx974431) August 4, 2026

Από το κολέγιο στα 10 του χρόνια στο ρεκόρ Γκίνες

Η πορεία του Τόμας ξεκίνησε πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις 10 ετών γράφτηκε στο Miami Dade College, ενώ στα 14 του μεταγράφηκε στο Florida International University.

Μέχρι να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, είχε ήδη ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην ηλεκτρολογία, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές του ικανότητες.

Ο νεαρός επιστήμονας βρέθηκε επίσης πολύ κοντά σε ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς ήταν μόλις 16 ημέρες μεγαλύτερος από την Άλια Σαμπούρ, η οποία το 2008 είχε αναδειχθεί στη νεότερη γυναίκα καθηγήτρια πανεπιστημίου σε ηλικία 18 ετών και 362 ημερών.

Τα επόμενα σχέδια του 21χρονου καθηγητή

Σήμερα ο Νέιθαν Τόμας συνεχίζει να διδάσκει διαδικτυακά, ενώ παράλληλα παρακολουθεί πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

Αναμένεται να ολοκληρώσει το διδακτορικό του το 2028 και έχει ήδη σχεδιάσει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Όπως έχει δηλώσει, σκοπεύει να ασχοληθεί με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική προσέγγιση των πεδίων STEM, δηλαδή της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ