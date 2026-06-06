«Παιδιά, φύγανε»: Η καυστική ανάρτηση Μωραΐτη για ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασίες στην κεντροαριστερά

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αλλά και χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός στιχουργός Νίκος Μωραΐτης σχολίασε τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, στέλνοντας μηνύματα προς πολλές κατευθύνσεις.



Ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος στο παρελθόν είχε στηρίξει ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια τον Στέφανο Κασσελάκη, σχολίασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δύο αντίθετες τάσεις στο εσωτερικό του κόμματος, επιλέγοντας αυτή τη φορά τη σάτιρα για να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.



Χρησιμοποιώντας ως αλληγορία δύο γειτονικές ταβέρνες, περιέγραψε δύο «αδέλφια» που εξακολουθούν να διαφωνούν μεταξύ τους, παρότι η πελατεία έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο κατάστημα. «Παιδιά, φύγανε! Το καταλαβαίνετε; Φύ-γα-νε!», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συνεχιζόμενη εσωστρέφεια και τις αντιπαραθέσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.



Στα υστερόγραφά του, ο στιχουργός συνέχισε την πολιτική σάτιρα, κάνοντας αναφορές σε πρόσωπα και πολιτικές διαδρομές που πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να συνδέσουν με τις πρόσφατες εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.



Ο γνωστός στιχουργός φαίνεται να «καρφώνει» τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είτε επιζητούν συμπόρευση με την ΕΛΑΣ, είτε επιμένουν σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, είτε αποσχίστηκαν στο παρελθόν από το κόμμα.



Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να σχολιάζουν τον κατακερματισμό του χώρου και τη δυσκολία επανασύνδεσης με τους ψηφοφόρους που έχουν ήδη απομακρυνθεί.