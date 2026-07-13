Παιδιά και διαδίκτυο: Η Κομισιόν προτείνει τον καθορισμό ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση social media

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, η Έκθεση για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Διαδίκτυο από την Ειδική Επιτροπή της Κομισιόν. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μελετήθηκαν τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. «Στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με την καθοδήγηση των γονιών τους και όχι των αλγορίθμων που επιδιώκουν να κρατούν την προσοχή τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι παιχνίδι», τόνισε.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι στην Ευρώπη περνούν 4-6 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες, ενώ σχεδόν 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο διαδίκτυο. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν έλλειψη ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, διαδικτυακό εκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.



Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες.



Βασική προτεραιότητα, η ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών. Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να σχεδιάζουν ασφαλείς υπηρεσίες από την αρχή και να αφαιρούν επιβλαβή χαρακτηριστικά, όπως εθιστικούς αλγορίθμους και παραπλανητικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη αυστηρά τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).



Σημαντική προτεραιότητα, οι ηλικιακοί περιορισμοί και η επαλήθευση ηλικίας. Χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα ώστε τα παιδιά να αποκτούν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο όταν είναι κατάλληλη η ηλικία τους. Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ στοχεύει να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να ενισχύει τον ρόλο των γονέων.



Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός ελάχιστης ηλικίας. Όπως υπάρχουν νόμιμα όρια για την οδήγηση ή την κατανάλωση αλκοόλ, έτσι πρέπει να υπάρξει και ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Έκθεση. Ως; εκ τούτου προτείνεται ότι τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των τριών ετών, δεν πρέπει να εκτίθενται σε οθόνες, ενώ η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να γίνεται με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει τα στοιχεία της έκθεσης και θα παρουσιάσει σχετική πρόταση μετά το καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ