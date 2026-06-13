«Παιδιά, στο σχοινί»: Βίντεο-σοκ από τη Βραζιλία με γυναίκα να σκοτώνεται κάνοντας bungee jumping

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες με μια γυναίκα να σκοτώνεται ενώ έκανε bungee jumping στη Βραζιλία.



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε από τους ειδικούς ώστε να πέσει από ύψος περίπου 40 μέτρων από τη γέφυρα Πόντε ντο Εσκελέτο, στην πόλη Λιμέιρα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα πραγματοποίησε το άλμα χωρίς να είναι συνδεδεμένη με το σχοινί ασφαλείας, καθώς η εταιρεία που είχε αναλάβει τη δραστηριότητα φέρεται να παρέλειψε να τοποθετήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από την εκτέλεση του άλματος.



Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από το δυστύχημα. Στο υλικό φαίνεται το θύμα να οδηγείται στην πλατφόρμα και να πέφτει στο κενό, ενώ αμέσως μετά ακούγονται έντονες φωνές από τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν: «Το σχοινί!», «Παιδιά, το σχοινί!».



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, ωστόσο η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

🚨 URGENTE | Uma mulher morreu no fim da manhã deste sábado (13) após cair da chamada Ponte do Esqueleto, localizada entre Limeira e Cordeirópolis.



Pessoas que registravam a cena teriam alertado que a corda de segurança não estava conectada ao equipamento da vítima. pic.twitter.com/2icVwE2ZVf — Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) June 13, 2026

Έξι συλλήψεις

Μετά το περιστατικό, δύο άτομα που φέρονται να σχετίζονται με τη διοργάνωση εγκατέλειψαν το σημείο. Εντοπίστηκαν αργότερα ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή ελικοπτέρου σε κοντινή δασική περιοχή. Συνολικά, έξι άτομα συνελήφθησαν και εξετάζονται για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.



Ο αρραβωνιαστικός του θύματος βρισκόταν στο σημείο και παρακολούθησε το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπέστη ισχυρό σοκ, χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της Λιμέιρα, το οποίο διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες.