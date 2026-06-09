Παιδικά Χωριά SOS: Καλύπτουν στέγη για τα παιδιά της Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Στο πλευρό των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα βρέθηκαν τα Παιδικά Χωριά SOS, αναλαμβάνοντας άμεσα δράσεις οικονομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με στόχο την προστασία των παιδιών που έχασαν τη μητέρα τους σε ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό.

Κάλυψη στέγασης και ασφαλές περιβάλλον

Τα Παιδικά Χωριά SOS αποφάσισαν την κάλυψη της μίσθωσης κατοικίας στην Καλαμάτα, όπου τα παιδιά θα διαμείνουν προσωρινά μαζί με τη θεία τους, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλεια βάσει εισαγγελικής απόφασης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η άμεση εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού περιβάλλοντος μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας της νέας οικογένειας φροντίδας τους.

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε παιδιά και οικογένεια

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας Νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα των Παιδικών Χωριών SOS παρέχει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στα παιδιά και τη θεία τους.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία, συμβουλευτική και συνεχή παρακολούθηση, με στόχο την ενδυνάμωση και τη σταδιακή προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Ο οργανισμός τονίζει ότι η στήριξη δεν θα περιοριστεί στο αρχικό στάδιο, αλλά θα συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη σύνδεση με τοπικά δίκτυα υποστήριξης.

Όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Βαγγέλης Τσίλης, η κοινωνία οφείλει να κινητοποιείται άμεσα σε τέτοιες τραυματικές καταστάσεις, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής.