Παίκτης της Νιουκάστλ «πιάστηκε» σε νυχτερινή έξοδο με... καυτό μοντέλο του OnlyFans (pics)

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ξανά ο Κίραν Τρίπιερ, αυτή τη φορά για την προσωπική του ζωή, μετά τη νυχτερινή έξοδο που πραγματοποίησε με μοντέλο του OnlyFans λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστός ο χωρισμός του από τη σύζυγό του, Σάρλοτ.

Ο 35χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ δείπνησε με την 21χρονη Κεχλάνι Γουέμπστερ σε εστιατόριο, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πέρασαν αρκετή ώρα μαζί παρέα με φίλες της νεαρής. Οι δυο τους ήταν οι τελευταίοι που αποχώρησαν από τον χώρο, με τον Άγγλο άσο να της προσφέρει μάλιστα το μπουφάν του κατά την έξοδο.

EXCL: England ace Kieran Trippier, 35, enjoys night out with OnlyFans model, 21, in latest fixture with an X-rated performer

Η Γουέμπστερ δραστηριοποιείται ως δημιουργός περιεχομένου για ενήλικες στην πλατφόρμα OnlyFans, ενώ εργάζεται και σε γνωστό μπαρ στη Βρετανία, έχοντας έντονη παρουσία και στα social media μέσω των αναρτήσεών της.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται να προστεθεί στις φήμες που συνοδεύουν το τελευταίο διάστημα τον Τρίπιερ, ειδικά μετά την επιβεβαίωση τον περασμένο Ιούνιο πως ο ίδιος και η επί χρόνια σύζυγός του βρίσκονταν σε διάσταση για περισσότερο από έναν χρόνο.