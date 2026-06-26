Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή-βόμβα ο Παναθηναϊκός - «Πράσινος» ο Στέφαν Ντε Φράι

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι καθώς οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να δώσουν τα χέρια. Η συγκεκριμένη μεταγραφή «ψηνόταν» εδώ και καιρό και η ιστορία αυτή είχε αίσιο τέλος καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ήρθαν σε συμφωνία με τον Ολλανδό αμυντικό.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην αμυντικός της Ίντερ θα υπογράψει την Δευτέρα συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ενώ σε αυτό υπάρχει οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Ο Στέφαν Ντε Φράι αγωνίστηκε σε Φέγενορντ και Λάτσιο αλλά μεσουράνησε με την φανέλα της Ίντερ καθώς σε έξι χρόνια παρουσίας στο Μιλάνο και 296 συμμετοχές, σημείωσε 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας σημείωσε 79 συμμετοχές.