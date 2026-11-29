Σοβαρές είναι οι καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε παιδικό σταθμό της Κηφισιάς που γίνονται γνωστές μετά την αποκάλυψη μητέρας ότι ο 3χρονος γιος της επέστρεψε από το σχολείο με σημάδια στο χέρι, τα οποία, σύμφωνα με όσα της είπε, προκλήθηκαν από τη βρεφονηπιοκόμο.

Η μητέρα, η οποία προχώρησε σε μήνυση, καταγγέλλει επίσης λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση σε βάρος παιδιών, ενώ υποστηρίζει ότι διαπίστωσε προβληματικές συμπεριφορές κατά την επίσκεψή της στον σταθμό.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ η εργαζόμενη έχει μετακινηθεί σε άλλο τμήμα του ίδιου σταθμού.

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, το πρωί της Κυριακής (29/11) μιλώντας στο MEGA, όταν έκανε μπάνιο στον γιο της παρατήρησε δύο σημάδια στο μπράτσο του και τον ρώτησε πώς χτύπησε.

«Παίρνουμε τα παιδιά μας με σημάδια, με χτυπήματα»

«Μου λέει “στο σχολείο το έπαθα, η δασκάλα με τράβηξε από το χέρι με δύναμη”. Λέω ”Γιατί σε τράβηξε από το χέρι με δύναμη;” Μου λέει ”Γιατί δεν ήθελα να κοιμηθώ”. Γενικά όταν τον ρωτάμε πράγματα αποφεύγει να πει. Δηλαδή πολλές φορές δεν απαντάει, δεν μας απαντάει σαν να μη μας ακούει. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο σχολείο. Συνέχεια παίρνουμε τα παιδιά μας με σημάδια, με χτυπήματα. Όχι απαραίτητα ότι το έχει κάνει κάποια δασκάλα. Επειδή εμείς διαπιστώσαμε εκείνη τη μέρα που πήγαμε και ακούσαμε, όλη τη διάρκεια της μέρας, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά απλά επιβιώνουν. Οι δασκάλες στο μεγαλύτερο μέρος της ώρας κάθονται και συζητάνε δικά τους θέματα, για την οικογένειά τους, για τη ζωή τους, για τον άντρα τους, για το σπίτι τους και τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση μέσα στο σχολείο να τρέχουν, να χτυπιούνται, να χτυπάνε, να κλαίνε» επεσήμανε η μητέρα.

«Από την πρώτη στιγμή, από τις 13 του μήνα καλούμε στο δημαρχείο κάθε μέρα και ζητάμε ραντεβού με τον δήμαρχο. Κάθε μέρα ο δήμαρχος μας αποφεύγει. Για πέντε μέρες μας έλεγαν ότι είναι και άρρωστος, ενώ πραγματοποιούσε κανονικά ραντεβού. Πάλι επέμεινα και μου είπαν ότι έχει δύο κανονισμένα ραντεβού αλλά είναι άρρωστος και γυρνάω και τους λέω συγγνώμη, τους λέω τα δύο ραντεβού που έχει είναι πιο σημαντικά από μια κακοποίηση ανηλίκου; Μου είπαν ότι από την επόμενη βδομάδα, δηλαδή από την ερχόμενη Δευτέρα, ουσιαστικά τότε θα ξαναμιλήσουμε για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Και όταν τους ξαναπήρα τη Δευτέρα γιατί παίρναμε κάθε μέρα τηλέφωνο, μου είπαν ότι δε θα έκανε ραντεβού μαζί μας ο δήμαρχος εάν δεν έχει κάτι να μας πει» συμπλήρωσε.