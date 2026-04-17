Παίρνουν σειρά για ένταξη στο ΠΑΣΟΚ

Δύο είναι τα πολιτικά στελέχη που βρίσκονται πιο κοντά στην ενσωμάτωση και συμπόρευσή τους με το ΠΑΣΟΚ.

Ένας βουλευτής και ένας ευρωβουλευτής. Ξεκινάω με τον ευρωβουλευτή, που είναι ο Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος έχει διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το παρών καθήμενος στα πρώτα καθίσματα του πρόσφατου συνεδρίου, ανοιχτά πλέον στηρίζει το Νίκο Ανδρουλάκη και παίρνει θέσεις ευθυγραμμισμένες με το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο βήμα θα είναι η ένταξή του στην ευρωομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ενισχύοντας τη δύναμη των ευρωβουλευτών που θα γίνουν από τρεις (Γ. Μανιάτης, Ν. Παπανδρέου και Σ. Αρναούτογλου), τέσσερις.

Ο βουλευτής είναι ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, οποίος εκλέχθηκε στο Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, «συνταξίδεψε» ένα διάστημα με το σκάφος του Στέφανου Κασσελάκη, όταν όμως είδε ότι έμπαζε νερά, αποστασιοποιήθηκε. Στο κόμμα Τσίπρα δεν πάει και πλέον το νέο του λιμάνι φαίνεται ότι είναι αυτό της Χαριλάου Τρικούπη, όπως σας έχω ενημερώσει εδώ και μήνες. Εσχάτως ακούω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σκέφτεται να τον ρίξει στα νερά του Νομού Χανίων, ώστε να διεκδικήσει εκεί την έδρα στις εκλογές.