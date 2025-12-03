Παίζει τον παπά...

Σκοπίμως δεν ασχοληθήκαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες με την περίπτωση του Πέτρου Παππά (αυτό το διάστημα είναι στο ΠΑΣΟΚ) και τα όσα έγιναν με αφορμή τα καλά λόγια που είπε για τον «εργατικό υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη».

Υπό την έννοια ότι πρόκειται για έναν βουλευτή που συντάχθηκε στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ, οπότε άλλη εξήγηση δε χρειάζεται.

Ο γιατρός, βουλευτής από το Κιλκίς, όμως και παρά το γεγονός ότι του εξηγήθηκε ότι στα μεγάλα κόμματα δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας δεξιά, αριστερά και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, επιμένει να κάνει βόλτες στα κανάλια για να δικαιολογήσει το τι τελικά είπε ή δεν είπε για τον Άδωνι.

Λες και όλοι οι υπόλοιποι που το είδαν είναι ανόητοι και δεν κατάλαβαν. Και φυσικά ουδείς του ζήτησε από τη Χαριλάου Τρικούπη να ανασκευάσει.

Αλίμονο...