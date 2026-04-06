Πακέτο 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία

Ένα σχέδιο στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης παρουσίασαν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, με στόχο τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το συνολικό όφελος για την επόμενη πενταετία αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ελαφρύνσεις, ενώ προστίθενται επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για στρατηγικές πράσινες επενδύσεις.

Δύο πυλώνες για φθηνότερο ρεύμα



Η παρέμβαση της κυβέρνησης εστιάζει σε δύο βασικά μέτωπα που επιβαρύνουν σήμερα το λειτουργικό κόστος των βιομηχανιών:

Μείωση ΥΚΩ κατά 50%: Προβλέπεται οριζόντια μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη βιομηχανία, μια κίνηση που αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 26 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Αντιστάθμιση CO2: Ενεργοποιείται νέος συντελεστής για την αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που θα προσφέρει επιπλέον ελάφρυνση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις θα βλέπουν τα κόστη τους μειωμένα κατά 100 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για την επόμενη πενταετία.

200 εκατ. ευρώ για «πράσινη» βιομηχανία



Παράλληλα με τις ελαφρύνσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε νέο κύκλο χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Το πρόγραμμα αφορά στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς-κλειδιά της οικονομίας, όπως:

Αλουμίνιο, χαλκός, σίδηρος και μεταλλικές κατασκευές.

Πλαστικά, τσιμέντο, χαρτί και ξυλεία.

Χημική βιομηχανία και φαρμακοβιομηχανία.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη της επιχορήγησης είναι η επίτευξη ελάχιστης εξοικονόμησης ενέργειας 10% σε σχέση με την αρχική κατάσταση της επιχείρησης.

Στήριξη στην «καρδιά» της παραγωγής



Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται σε μια συγκυρία όπου η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα. Όπως επισημάνθηκε στην παρουσίαση, η ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα των ελληνικών προϊόντων να παραμείνουν ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.