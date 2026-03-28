«Πακέτο» Τσίπρα για την ακρίβεια: ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, μείωση 30% στο ρεύμα, «πάγωμα» ενοικίων

Ένα πακέτο προτάσεων για την ακρίβεια που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα για τους επόμενους μήνες στο 13%, μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.



Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «υπηρέτη των καρτέλ» και «οργανωτή των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών».

«Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και 2,2 δισ. απευθείας αναθέσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο», θα πει χαρακτηριστικά ενώ απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό θα τονίσει πως «όλα τα μεγάλα σκάνδαλα φέρουν την υπογραφή του με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις».

Τα μέτρα

