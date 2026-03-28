«Πακέτο» Τσίπρα για την ακρίβεια: ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, μείωση 30% στο ρεύμα, «πάγωμα» ενοικίων
Σειρά μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας, καταθέτει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λαμία όπου θα μιλήσει με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίο του, «Ιθάκη».
Ένα πακέτο προτάσεων για την ακρίβεια που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα για τους επόμενους μήνες στο 13%, μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%, δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «υπηρέτη των καρτέλ» και «οργανωτή των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών».
«Δώδεκα δις ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δις σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και 2,2 δισ. απευθείας αναθέσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο», θα πει χαρακτηριστικά ενώ απευθυνόμενος στον ίδιο τον πρωθυπουργό θα τονίσει πως «όλα τα μεγάλα σκάνδαλα φέρουν την υπογραφή του με ιδιαίτερη έμφαση στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάρτι με τις απευθείας αναθέσεις».
Τα μέτρα
- Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, για τους επόμενους μήνες. Ή εναλλακτικά μείωση του ΕΦΚ στο ελάχιστο προβλεπόμενο. Γιατί δεν είναι αποδεκτό το κράτος να λεηλατεί τα εισοδήματα σε πολλαπλάσιο βαθμό, εκμεταλλευόμενο τις πολλαπλάσιες οι τιμές.
- Πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων για την εγχώρια αγορά.
- Διπλασιασμό των καταβολών του μεταφορικού ισοδύναμου.
- Μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια στον μικρότερο συντελεστή του 6%.
Ειδικότερα:
- Αύξηση προκαταβολής φόρου στο 100% (από 80%) για διυλιστήρια και super markets.
- Αύξηση της φορολογίας μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες από 5% σε 10%.
Για τα ευάλωτα νοικοκυριά:
- Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες (από την έναρξη της βάρδιας έως 9:00 το πρωί για τις εργάσιμες ημέρες) και μείωση κατά 50% της τιμής τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.
- Μείωση κατά 30% της τιμής όλων των εισιτηρίων στις ημιαστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες λεωφορείων και τρένων σε όλη την χώρα.
- Παράταση για ένα επιπλέον έτος, χωρίς αναπροσαρμογή του ενοικίου, όλων των μισθωτηρίων συμβολαίων ακινήτων που δηλώνονται ως κύρια κατοικία από νοικοκυριά ή κατοικία φοιτητών και λήγουν εντός του 2026.
- Μείωση τιμής KWH ηλεκτρικού ρεύματος εως 30% για λογαριασμούς κύριας κατοικίας.