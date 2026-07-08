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Πακιστάν: Βρέθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους που αγνοούνταν – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του εμπορευματικού αεροσκάφους που είχε χαθεί ενώ κατευθυνόταν στο Καράτσι.

ΑΡΧΕΙΟ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΡΧΕΙΟ/ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα συντρίμμια του εμπορευματικού αεροσκάφους τύπου Boeing της ιδιωτικής εταιρείας K2 Airways, το οποίο είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου ενώ κατευθυνόταν στο Καράτσι, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την πακιστανική αερολιμενική Αρχή.

Όπως αναφέρθηκε, τα συντρίμμια βρέθηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Ορμάρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μελών του πληρώματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

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